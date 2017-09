"Game of Thrones": HBO will für Staffel 8 viele verschiedene Enden drehen

Bis zum großen Serienfinale von "Game of Thrones" gibt es nur noch wenige Episoden. Nun ist offen, ob die Macher der Serie selbst schon wissen, wie die Geschichte in der achten Staffel abgeschlossen wird: HBO soll gleich mehrere Enden drehen. Dahinter steckt aber angeblich eine Taktik, um Spoiler zu verhindern.

Damit das Ende von "Game of Thrones" nicht vorab bekannt wird, soll HBO mehrere Enden drehen, berichtet Morning Call. Demnach werden nicht Mal die Schauspieler oder ein Großteil des Teams hinter der Kamera wissen, welche der finalen Szenen nun die Echte war. Laut HBO Programmchef Casey Bloys gebe es dadurch bis zum Schluss keine Antwort darauf, wie die Geschichte der Serie wirklich abschließt. Die Macher trauen wohl selbst dem eigenen Team nicht.

Finale erst 2019?

Offenbar müssen also die Zuschauer und die Seriendarsteller auf die Ausstrahlung warten, um das richtige Ende sehen zu können. Wann es so weit sein wird, hat HBO noch nicht bekannt gegeben. Laut Hollywood Reporter beginnen die Dreharbeiten für Staffel 8 bereits im Oktober 2017 und sollen womöglich bis August 2018 andauern. Es könnte daher sein, dass die sechs finalen Folgen erst im Jahr 2019 erscheinen.

Die achte Staffel umfasst zwar nur wenige Episoden, doch diese sollen dafür jeweils in Spielfilmlänge sein. Schon das Finale der siebten Staffel war über 80 Minuten lang, womöglich wird diese Laufzeit nun für die letzte Season von "Game of Thrones" beibehalten. Demnach stehen uns also noch ungefähr acht Stunden in Westeros bevor, ehe die Serie endet.