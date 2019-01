"Games with Gold": Das sind die Gratis-Spiele im Februar

Neuer Monat, altes Spiel: Im Februar 2019 gibt es mit den "Games with Gold" wieder zwei kostenlose Titel für die Xbox One und zwei für die Xbox 360. Dieses Mal lässt Microsoft euch Schwert und Peitsche schwingen, einen echten Klassiker zocken und verwandelt euch in einen Tempelritter.

In "Bloodstained: Curse of the Moon" schlüpft ihr in die Rolle eines Dämonenbezwingers. Als Sangetsu begebt ihr euch auf eine gefährliche Reise. Maßgeblichen Anteil an eurem Schicksal haben neue Verbündete, die ihr trefft und die euch in Kämpfen unterstützen. Das Spiel im Retro-Stil ist vom 1. bis 28. Februar für Xbox One verfügbar.

In der Haut eines Tempelritters

So richtig auf ihre Kosten kommen Fans von Retro-Klassikern: Microsoft bringt Konamis "Super Bomberman R" zurück. Wie der Name bereits verrät, erwartet euch explosive Action: Im Story-Modus bekämpft ihr den Fiesling Emperor Buggler. Im Multiplayer-Bereich zockt ihr zudem mit oder gegen eure Freunde. Mit dabei ist auch der neue Grand-Prix-Modus, in dem zwei Teams gegeneinander um Punkte kämpfen. Der Titel steht zwischen dem 16. Februar und dem 15. März kostenlos zur Verfügung.

In "Assassin's Creed Rogue" wagt ihr einen Abstecher nach New York und zu den Templern. In der beliebten Spielereihe haltet ihr es ansonsten mit der Bruderschaft, dieses Mal seid ihr ein Tempelritter – die in anderen Titeln eure Feinde sind. Das Actionspiel gibt es vom 1. bis 15. Februar für Xbox One und Xbox 360.

Möge die Macht mit euch sein! In "Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy" tretet ihr vom 16. bis 28. Februar (auf Xbox One und Xbox 360) das Erbe von Luke Skywalker an: Meistert als junger Padawan die Jedi-Ausbildung. Für einige Zeit könnt ihr euch zudem noch "WRC 6: World Rally Championship" sichern. Das Spiel ist Teil der "Games with Gold" von Januar 2019.