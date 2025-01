In Google Maps wird der Golf von Mexiko zukünftig "Golf von Amerika" heißen. Dies geschieht infolge der offiziellen Umbenennung durch die US-Regierung. In Apple Maps taucht der Name auch schon auf, aber nur unter bestimmten Umständen. Wir erklären, was dahintersteckt.

Google hat auf X offiziell bestätigt, dass der Golf von Mexiko zukünftig in Google Maps "Golf von Amerika" heißen wird. Dies geschehe, sobald der Name in den offiziellen Datenbanken der US-Regierung hinterlegt wurde. Apple schweigt aktuell noch zur Thematik. Allerdings taucht der Name bereits in Apple Maps auf, wenn man gezielt danach sucht.

Gilt der Namenswechsel weltweit?

Tatsächlich ist die Situation rund um die Namensänderung in Google Maps und Apple Maps chaotischer, als man denken mag.

Bei Google läuft es wohl so, dass alle US-amerikanischen Nutzer zukünftig nur noch "Gulf of America" angezeigt bekommen. Wer Google Maps außerhalb der USA verwendet, sieht den neuen und den alten Namen untereinander. Eine Ausnahme hiervon wiederum ist Mexiko. Mexikanische Nutzer sollen weiterhin den alten Namen sehen.

Bei Apple Maps ist die Sache noch verzwickter. Aktuell ist nach wie vor der Name "Gulf of Mexiko" in den Datenbanken des Kartendienstes angegeben. Wenn ihr allerdings in der Suche "Gulf of Amerika" eingebt, bekommt ihr zwar den neuen Namen angezeigt, aber alle Informationen und Bilder dazu tragen noch den alten.

Es ist anzunehmen, dass es sich um eine Übergangslösung handelt. Apple wird es wahrscheinlich wie Google handhaben und den Namen ändern, sobald der Wechsel in der Datenbank der US-Regierung vollzogen wurde.

So kam es zur Umbenennung in "Golf von Amerika"

Am 20. Januar 2025 ist das von US-Präsident Trump unterzeichnete Dekret zur Umbenennung des "Golf von Mexiko" in "Golf von Amerika" in Kraft getreten. Weiterhin heißt der Berg "Denali" in Alaska nun "Mount McKinley".

Die US-Regierung habe die Umbenennungen vorgenommen, "um Namen wiederherzustellen, die Amerikas Großartigkeit preisen" – so steht es auf der offiziellen Webseite der Regierung.

