Google Maps lässt sich bald über den Google Assistant steuern

Auf der Entwicklerkonferenz I/O 2018 hat Google bekannt gegeben, dass sein Sprachassistent Einzug in Google Maps halten wird. Nun ist es offenbar so weit: Einigen Nutzern des Kartendienstes steht der Google Assistant anscheinend bereits zur Verfügung.

Gesicht worden ist der Google Assistant laut dem GoogleWatchBlog in der Android-Version des Kartendienstes. Der Sprachassistent soll direkt im Navigationsmodus zur Verfügung stehen und einen eigenen Mikrofon-Button am oberen rechten Bildschirmrand erhalten haben. Ein schmaler Balken am unteren Bildschirmrand zeige euch laut Caschy Blog, dass der Assistent gerade aktiv ist.

Aktivierung über Button oder Schlüsselwort

Befehle könnt ihr dem Google Assistant entweder über den bereits erwähnten Button erteilen – oder, indem ihr seine Aufmerksamkeit mit "Okay, Google" auf euch lenkt. Beides starte nicht den systemweiten Assistenten, sondern eine in Google Maps integrierte Version. Diese zeigt euch offenbar auch nicht an, welche Befehle der Google Assistant gerade ausführt. Stattdessen seht ihr stets die Karte. Dennoch lassen sich offenbar auch aus Google Maps heraus Telefonate über den Sprachassistenten starten oder Textnachrichten versenden.

Damit ihr den Google Assistant in dem Kartendienst nutzen könnt, benötigt ihr die aktuellen Versionen der Google-App und von Google Maps. Auch dann müsst ihr euch aber möglicherweise noch ein wenig gedulden. Denn der Rollout erfolgt schrittweise – und offenbar langsam: Laut GoogleWatchBlog können bisher nur sehr wenige Nutzer den Google Assistant in der Navigations-App verwenden.