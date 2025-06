Beim kommenden Pixel 10 steht eine kleine, aber feine Änderung an – etwas, dessen bisheriges Fehlen vielen von euch sicherlich ein Dorn im Auge war. Erstmals will der Tech-Riese Magnete in seine Smartphone-Serie integrieren – und so eine Lücke zu Apples MagSafe-System schließen, die sich Android-Fans schon lange wünschen.

Bislang konntet ihr zwar auch ältere Pixel-Modelle kabellos laden, aber richtig praktisch war das selten. Die fehlenden Magnete bedeuteten: wackelige Ladeverbindungen, nerviges Justieren – oder teures Zubehör, das das Ganze halbwegs ausglich. Das soll sich beim Pixel 10 ändern. Ersten Berichten zufolge bringt Google Qi 2.2 an den Start, inklusive magnetischer Verbindung. Gleichzeitig soll mit "Pixelsnap" eine neue Zubehörreihe entstehen, die perfekt mit dem neuen System harmoniert.

Was ist Pixelsnap?

Pixelsnap – so lautet wohl der Name für Googles neuen Zubehörversuch. Darunter sollen verschiedene Produkte erscheinen: ein simpler Ladepuck, eine Variante mit integriertem Standfuß und ein magnetischer Ringhalter, der sich auch als Kickstand nutzen lässt.

Kommt euch bekannt vor? Kein Wunder, denn Apple fährt seit Jahren erfolgreich mit einem ähnlichen Setup für MagSafe.

Für euch bedeutet das: Mehr Komfort beim Laden und Halten eures Smartphones. Die Magnete sorgen dafür, dass Zubehör und Ladegeräte automatisch in Position springen – ohne nerviges Ausrichten.

Qi 2.2: Schneller laden? Jein

Qi 2.2 ist der neue Standard fürs kabellose Laden und liefert theoretisch circa 50 bis 60 Watt (je nach Gerät) Ob das Pixel 10 diese Power wirklich abruft, ist aber fraglich. Wahrscheinlich ist eher ein gemäßigteres Tempo – so wie bei den meisten Flaggschiff-Modellen. Der eigentliche Clou liegt woanders: Die Magnete im Zusammenspiel mit Qi 2.2 sollen für eine stabilere Verbindung und damit ein effizienteres Laden sorgen.

Spannend: Während andere Android-Hersteller bisher auf Magnete meist verzichtet haben, geht Google mit dem Pixel 10 offenbar den vollen Weg. Hinweise deuten darauf hin, dass die Magnete direkt im Gerät verbaut sind.

Vorgestellt wird das Pixel 10 voraussichtlich im August – beim "Made by Google"-Event. Dann erfahren wir hoffentlich auch mehr über Pixelsnap, Qi 2.2 und den magnetischen Neustart für Android.

