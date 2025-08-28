Schafft es die Kamera des Google Pixel 10 Pro XL auf den ersten Platz im renommierten DxOMark-Ranking? Trotz überzeugendem Testresultat hat es dafür nicht ganz gereicht.

Mit insgesamt 163 Punkten im Kameratest teilt sich das Google Pixel 10 Pro XL den vierten Platz mit dem Huawei Pura 70 Ultra, das vor einigen Monaten noch die Pole-Position belegte. Inzwischen besteht das Top-Trio aus dem Huawei Pura 80 Ultra, dem Oppo Find X8 Ultra (169) und dem Vivo X200 Ultra (167). Allesamt chinesische Flaggschiffe, die hierzulande kaum Beachtung finden. Am iPhone 16 Pro Max (161, Platz 6) ist das Pixel 10 Pro XL knapp vorbeigezogen, am Galaxy S25 Ultra (151, Platz 20) deutlich.

Pixel 10 Pro XL: Googles bestes Kamera-Handy

Auch das Pixel 9 Pro XL (160) muss sich trotz identischer Objektive knapp geschlagen geben. Grund dafür ist dem Kameratest zufolge der neue Tensor-G5-Chipsatz des Google Pixel 10 Pro XL. Dieser habe die Ergebnisse in diversen Bereichen signifikant verbessert.

Tatsächlich hat das Pixel 10 Pro in vier von fünf Teilwertungen besser abgeschnitten. Sowohl Outdoor- und Indoor-Fotos als auch Porträt- und Low-Light-Aufnahmen sind beim Pixel 10 Pro XL demnach noch etwas besser als beim bereits exzellenten Vorgängermodell.

Die Zoom-Wertung, die bei DxO neben der Telelinse stets auch das Ultraweitwinkel berücksichtigt, fällt gleich hoch aus wie beim Vorgängermodell.

Das macht die Kamera des Pixel 10 Pro XL so gut

Womit hat das Google 10 Pro XL im Kameratest besonders überzeugt? DxO lobt an den Fotos unter anderem die gute Belichtung, den hohen Dynamikumfang, den akkuraten Weißabgleich und die schönen Farben.

Auch der optische 5x-Zoom der Telelinse hat durch seinen hohen Detailgrad zum exzellenten Testergebnis des Google Pixel 10 Pro beigetragen. Ebenso wie das Ultraweitwinkel, dem DxO eine "exzellente Performance" und "sehr detaillierte Bilder" bescheinigt.

Auch für Videos bietet das Google Pixel 10 Pro XL eine der besten Handy-Kameras auf dem Markt. Hinsichtlich Weißabgleich und Belichtung stelle es dabei sogar das iPhone 16 Pro Max in den Schatten, das gemeinhin als erste Wahl für Smartphone-Regisseure gilt.

Fazit: Wer vor dem Kauf noch den Kameratest zum Google Pixel 10 Pro XL abwarten wollte, bekommt grünes Licht von den DxO-Experten.

