Großer Leak zum Pixel 9: Google entschärft unheimliches KI-Feature

Ein spannender Leak hat die KI-Funktionen für das Google Pixel 9 offenbart. Die sogenannte Google AI soll ein Feature enthalten, das Microsoft in ähnlicher Form zu Recht viele negative Schlagzeilen beschert hat. Doch Google versucht es anscheinend mit einer stark entschärften Version.

Das für das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro geplante KI-Feature soll laut Android Authority Pixel Screenshots heißen und stark an Microsofts kontroverse Recall-Funktion für Windows 11 erinnern. Das vorerst gestoppte Microsoft-Feature fertigt auf sogenannten CoPilot-PCs automatisch Screenshots von allem an, was ihr macht. Damit ihr später per KI nach Informationen aus der Vergangenheit suchen könnt.

Warum das aus Datenschutzsicht bedenklich ist, dürfte offensichtlich sein – nicht nur, weil Hacker davon Gebrauch machen könnten. Die Pixel Screenshots sollen glücklicherweise nicht so weit gehen.

So funktionieren Pixel Screenshots

Auch das Google Pixel 9 kann KI-gestützt Informationen finden, die ihr in der Vergangenheit auf eurem Gerät abgerufen habt. Anders als die CoPilot-PCs soll es dafür aber nicht rund um die Uhr eure Aktivitäten aufnehmen. Stattdessen berücksichtige es nur Screenshots, die ihr selbst manuell erstellt habt.

Das ist natürlich ein riesiger Unterschied, denn Screenshots machen wir in den allermeisten Fällen bewusst, um Informationen festzuhalten, die später wieder von Interesse sein könnten.

Diese könne die Google AI dann durchsuchen, wenn ihr Fragen dazu stellt. Neue Screenshots versehe das Pixel 9 dafür mit Metadaten, die unter anderem Aufnahmedatum, URLs und App-Namen beinhalten könnten. Wem das Ganze dennoch zu unheimlich ist, der kann das Feature offenbar abschalten.

Was die Google AI fürs Pixel 9 sonst noch kann

Darüber hinaus beinhalte Google AI noch diverse weitere Features, von denen einige bereits auf aktuellen Geräten zur Verfügung stehen. Letzteres gilt für die KI-Bildersuche Circle to Search und den Chatbot Google Gemini. Komplett neu seien neben den Pixel Sceenshots diese zwei Funktion:

Add me soll sicherstellen, dass in einem Gruppenfoto jeder wirklich abgebildet ist.

soll sicherstellen, dass in einem Gruppenfoto jeder wirklich abgebildet ist. Studio könnte ein Pendant zu Apples Image Playground in iOS 18 sein – eine App, die KI-gestützt Bilder nach euren Vorstellungen generiert.

Wir sind gespannt, wie nützlich die Google AI in der Praxis sein wird. Bald erfahren wir es: Schon im August soll Google das Pixel 9 vorstellen.