Google Pixel 9a: Dieser Preis bringt euch womöglich ins Grübeln

Ein Leak verrät uns den angeblichen Preis des Google Pixel 9a. Der soll auf dem gleichen Niveau liegen wie beim Vorgängermodell. Allerdings gibt es einen Haken, der euch womöglich nicht gefällt.

Heißer Winterdeal: o2 Mobile M mit 30 GB+ für nur 24,99 Euro – schnell zuschlagen

Android Headlines will in Erfahrung gebracht haben, wie viel das Google Pixel 9a kosten wird. Sollte der Preis stimmen, dürfte er die Fans ernüchtern, vielleicht sogar verärgern. Denn laut Quelle gibt es das Pixel 9a in zwei Varianten, die so viel kosten sollen:

499 USD für 8 GB RAM und 128 GB ROM

für 8 GB RAM und 128 GB ROM 599 USD für 8 GB RAM und 256 GB ROM

Umgerechnet sind das 479 Euro und 575 Euro, aber wie ihr sicher wisst, wird der Preis nie eins zu eins übernommen. Bei uns kosten die Pixel-Handys garantiert etwas mehr. Wir rechnen mit 549 Euro (128 GB) und 649 Euro (256 GB) in Deutschland.

Wer mehr Speicher braucht, wird bestraft

Google-Fans und Branchenkenner werden es sicher schon bemerkt haben: Die 128-GB-Version des Pixel 9a soll laut Android Headline genauso viel kosten wie das Google Pixel 8a, als es auf den Markt gekommen ist. Das ist natürlich super.

Umso ärgerlicher ist der mutmaßliche Preis der 256-GB-Version. Die soll nämlich 40 USD mehr kosten, sodass der Preisunterschied zwischen den Speichervarianten 100 USD betragen würde.

Auf den Punkt gebracht: Google knüpft womöglich nur denen, die mehr Speicher benötigen, mehr Geld ab. Da 128 GB heutzutage aufgrund der Bilder- und Videoflut kaum noch ausreichen, dürfte das umso mehr Kunden verärgern.

Release des Pixel 9a womöglich vorgezogen

Im vergangenen Jahr hat Google sein a-Modell im Mai vorgestellt. 2025 soll der Release des Pixel 9a allerdings bereits im März erfolgen. Da der Januar so gut wie vorbei ist, trennt uns also nur noch rund ein Monat vom Pixel 9a. Wir sind gespannt, wie die kleine Preiserhöhung ankommt – sollte sie denn tatsächlich greifen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht