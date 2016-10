Googles Smartwatches kommen Anfang 2017 mit Android Wear 2.0

Das Update auf Android Wear 2.0 verschiebt sich, also bringt Google auch seine Smartwatches später auf den Markt. Anfang 2017 soll es soweit sein.

2016 war bislang nicht das beste Jahr für das Smartwatch-System Android Wear. Die etablierten Hersteller Lenovo (Motorola), Huawei und LG planen nicht nur für dieses Jahr keine neuen Uhren mehr. Mit Ausnahme der LG Watch Urbane 2nd Edition haben sie 2016 auch gar keine Hardware gezeigt. Dazu kommt: Das auf der Google I/O vorgestellte Update auf die Version 2.0, das viele neue Funktionen auf unterstützte Uhren bringen soll, verspätet sich bis 2017.

"Angelfish" mit GPS und LTE

Erst dann sollen auch die beiden Smartwatches erscheinen, die Google unter den Codenamen Swordfish und Angelfish entwickelt. Das teilt zumindest Evan Blass, auf Twitter als evleaks bekannt, in einem Tweet mit. Zur Erinnerung: Beide Uhren kommen mit runden Displays. Die größere Angelfish wird sowohl GPS und LTE unterstützen und dank des neuen Play Stores, der in Android Wear 2.0 enthalten ist, komplett unabhängig vom Smartphone funktionieren können. Bei der kleineren Variante sind beide Funktionen nicht an Bord. Dafür dürfte die Uhr aber wesentlich erschwinglicher sein.

Es wäre darüber hinaus nur logisch, wenn Swordfish und Angelfish passend zu den neuen Smartphones Pixel und Pixel XL ebenfalls zur Pixel-Reihe gehören. Sehr wahrscheinlich kommen beide Uhren mit dem Google Assistant. Den gibt es in der puren Form (offiziell) nur als exklusives Feature auf die Pixel-Smartphones oder als Chatbot im Messenger Allo. Spannend wird sein, wie Google die Preise für die Uhren gestaltet. Durch die vergleichsweise hohen Preise der Pixel-Smartphones fühlen sich viele Fans der alten Nexus-Serie vor den Kopf gestoßen.