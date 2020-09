Schade, Huawei: Der größte Smartphone-Hersteller der Welt ist ...

... Samsung – mal wieder. Die Südkoreaner hatten den Platz an der Sonne kurzzeitig an Huawei abgegeben, sind aber inzwischen wieder vorbeigezogen. Im August hat sich der Vorsprung Samsungs sogar noch vergrößert.

Zu diesem Ergebnis sind laut SamMobile die Marktforscher von Counterpoint gekommen. Ihren Zahlen zufolge sei Samsung im August nicht nur die "größte Smartphone-Marke" der Welt gewesen. Der Hersteller konnte den Zweitplatzierten offenbar auch besser auf Abstand halten als zuletzt. Mit 22 Prozent Marktanteil liege Samsung relativ deutlich vor Huawei. Die Chinesen seien auf nur 16 Prozent gekommen.

Xiaomi bald vor Apple?

Der Analyse zufolge bestimmen vier Big-Player den weltweiten Smartphone-Markt. Das Quartett vervollständigen Apple auf Platz drei und Xiaomi knapp dahinter. Die beiden Hersteller kommen jeweils auf zwölf beziehungsweise elf Prozent Marktanteil. Wenn Xiaomi so weiterwächst wie zuletzt, könnte das Unternehmen bald an Apple vorbeiziehen. Aber: Im Herbst ist Apple traditionell stark. Schließlich kommen zu dieser Jahreszeit stets die neuen iPhones heraus. Anders als sonst hat Apple dieses Jahr auch im Frühjahr ein neues Smartphone herausgebracht. Ohne das iPhone SE (2020) wäre Xiaomi womöglich schon die neue Nummer drei.

Huawei-Probleme helfen der Konkurrenz

Counterpoint zufolge habe Samsung von verschiedenen Entwicklungen profitiert. Im wichtigen indischen Markt etwa spielen niedrigpreisige Geräte eine entscheidende Rolle und in diesem Segment geben neben Samsung vor allem chinesische Hersteller den Ton an. Doch die aktuell vorherrschende anti-chinesische Stimmung hat in vielen Fällen wohl den Ausschlag für Samsung und gegen Huawei, Xiaomi und Co. gegeben.

Dass Huawei immer noch von der US-Handelssperre betroffen ist, sei eine gute Nachricht für viele Konkurrenten. Besonders in Europa, wo Huawei zuvor sehr erfolgreich unterwegs gewesen sei. Hier werde es zu einem Wettrennen in der Einsteiger- und Mittelklasse kommen. Um die Marktanteile in diesen Segmenten sollen sich vor allem Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo und Xiaomi streiten. Aber auch Apple buhlt dank des iPhone SE (2020) inzwischen erfolgreich um preisbewusste Kunden – wie die Verkaufszahlen in Deutschland belegen.