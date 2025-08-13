Update (13.08.2025): Das ging dann wohl mal richtig in die Hose: Nachdem Elon Musk Apple vorgeworfen hatte, Grok im AppStore gegenüber ChatGPT zu benachteiligen, hat sich dessen CEO Sam Altman zu Wort gemeldet und Musk der Manipulation auf X bezichtigt. Daraufhin bat ein User Grok um eine Beurteilung – und die KI gab Sam Altman recht. Musk habe in der Vergangenheit tatsächlich den X-Algorithmus zu seinen Gunsten verändert: Based on verified evidence, Sam Altman is right. Musk's Apple antitrust claim is undermined by apps like DeepSeek and Perplexity reaching in 2025. Conversely, Musk has a history of directing X algorithm changes to boost his posts and favor his interests, per 2023 reports and…— Grok (@grok) August 12, 2025 Das ging dann wohl mal richtig in die Hose: Nachdem Elon Musk Apple vorgeworfen hatte, Grok im AppStore gegenüber ChatGPT zu benachteiligen, hat sich dessen CEO Sam Altman zu Wort gemeldet und Musk der Manipulation auf X bezichtigt. Daraufhin bat ein User Grok um eine Beurteilung – und die KI gab Sam Altman recht. Musk habe in der Vergangenheit tatsächlich den X-Algorithmus zu seinen Gunsten verändert:

Ursprünglicher Artikel (12.08.2025):

Elon Musk hat Apple scharf attackiert und sogar rechtliche Schritte angekündigt. Der Grund: Der Tesla-Chef und Gründer von xAI wirft dem iPhone-Konzern vor, Konkurrenten von OpenAI gezielt im App Store zu benachteiligen.

In einem Beitrag auf seiner Plattform X erklärte Musk, Apple erschwere es jeder KI-Firma außer OpenAI, die Spitzenposition im App Store zu erreichen. Das verstoße seiner Ansicht nach eindeutig gegen Wettbewerbsrecht.

Grok is the smartest AI in the world on the toughest tests and just came first by far in coding, but is not mentioned at all under “AI” by Apple! pic.twitter.com/AkmfHkWhwJ — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Konkret geht es um die Platzierung von Musks KI-App Grok, die aktuell unter den fünf meistgeladenen kostenlosen Apps in den USA steht – hinter ChatGPT, das den Spitzenplatz belegt. Während OpenAIs Chatbot zudem prominent in Apples "Must-Have-Apps"-Liste auftaucht, sucht man Grok dort vergeblich.

Alte Fehde, neuer Streitpunkt

Musk und OpenAI haben eine lange Geschichte – und keine harmonische. Der Milliardär war 2015 Mitgründer des Unternehmens, stieg jedoch 2018 aus und wirft dem heutigen CEO Sam Altman vor, die ursprüngliche Mission zugunsten kommerzieller Interessen aufgegeben zu haben.

Aktuell verklagt Musk die Firma sogar. Nun kommt Apple als neuer Streitpartner hinzu: Bereits im vergangenen Jahr hatte Musk angekündigt, Apple-Produkte in seinen Unternehmen zu verbannen, sollte OpenAI tief ins Betriebssystem integriert werden.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die zeitliche Nähe: Erst kürzlich präsentierte OpenAI sein neues Flaggschiff-Modell Chat GPT-5, während xAI im Vormonat Grok 4 auf den Markt brachte. Laut CNBC ist ChatGPT momentan der einzige KI-Chatbot in Apples "Must-Have"-Rubrik, inklusive direkter Download-Möglichkeit für das neue Modell. Apple selbst hat auf Musks Vorwürfe bislang nicht reagiert.

Antitrust-Debatte rund um Apple

Apples App-Store-Praktiken stehen schon länger in der Kritik. Die US-Regierung wirft dem Konzern vor, ein Monopol rund um das iPhone-Ökosystem zu betreiben.

Erst im Juni musste Apple eine Niederlage vor Gericht einstecken: Ein Berufungsgericht lehnte den Antrag ab, bestimmte Änderungen am App Store zu stoppen – darunter die Lockerung von Zahlungsregeln für Entwickler. Musks aktuelle Drohung reiht sich somit in eine Serie von Auseinandersetzungen ein, die den Druck auf Apple weiter erhöhen könnten.

Ob Musks Vorwürfe vor Gericht Bestand haben, bleibt abzuwarten. Fest steht: Der Streit bringt drei große Player – Apple, OpenAI und xAI – in eine direkte Konfrontation, während der Wettbewerb im KI-Markt weiter Fahrt aufnimmt. Für Nutzerinnen und Nutzer könnte das mittelfristig bedeuten, dass nicht nur technische Innovationen, sondern auch juristische Schlagabtausche den Ton angeben.

