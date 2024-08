Handy mit Hülle laden: Ist das im Sommer gefährlich?

Der Handy-Akku ist fast leer – also ladet ihr ihn direkt auf. Und in der Regel ist das kein Problem. Gerade im Sommer kann sich das Handy beim Laden aber sehr stark erwärmen. Kann hier zu viel Hitze zu einem Schaden führen? Und verstärkt eine Handyhülle den Effekt sogar noch und sollte abgenommen werden? Das klären wir in diesem Artikel.

Vielleicht habt ihr das zum Beispiel bei iPhones schon mal bemerkt: Sitzt ihr etwa in einem warmen Zelt bei Sonne und versorgt das Handy mit neuer Energie, kann iOS eine Meldung der Sorte "Laden gestoppt, iPhone ist zu warm" durchgeben. Hier macht euch das Smartphone direkt klar: Zu viel Hitze kann schädlich für das Gerät sein. Viele Hersteller warnen auch davor, da sich durch zu viel Wärme die Leistung eures Akkus verringern kann (oder eher auf andere Art beschädigt wird).

In dem Kontext direkt ein Hinweis: Das Aufladen via Wireless Charging erhitzt das Handy noch einmal stärker als das Laden via Kabel.

Überhitzt das Handy beim Laden in der Hülle?

Klar ist: Weniger Wärme ist generell besser für eure Smartphone, wenn ihr es aufladet. Im obigen Beispiel staute sich die Hitze derart im Zelt, dass die Warnmeldung schnell ausgelöst werden konnte. Hilft es der Handy-Abkühlung, wenn ihr die Schutzhülle von eurem Smartphone nehmt? Im Netz findet ihr vielerorts diese Infos dazu:

Hersteller Apple schreibt beispielsweise selbst, dass "bestimmte Hüllen" eine Überhitzung beim Laden herbeiführen können.

Auch einige Experten raten generell dazu, beim Laden die Hülle abzunehmen.

Hülle ab – großer Effekt?

Keine Hülle, kühleres Handy? Sollten wir nun immer erst unser Smartphone vorm Aufladen aus dem Case ziehen? Der Nachhaltigkeitsexperte Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sieht das etwas lockerer, wie die Kreiszeitung berichtet: Laut ihm ist es in Ordnung, das Handy in der Hülle zu laden. „Das kann man ruhig machen“, betont er.

Zwar erwärme sich das Smartphone in der Hülle etwas mehr, doch normale Ladegeräte stellen hier kein großes Problem dar. Demnach ist der Temperatur-Unterschied mit und ohne Hülle in der Regel nicht allzu groß.

Hier spielt aber sicherlich noch mit rein, welche Hülle ihr generell verwendet. Dicke Klapp-Lederhüllen, die das Handy komplett umschließen, dürften für deutlich mehr Hitzestau sorgen als schmale Gummihüllen, die nur die Rückseite bedecken. Gerade bei sommerlichen Temperaturen.

Hülle ab beim Aufladen – ein guter Sommertipp?

Letztendlich solltet ihr bei normalen Wetterverhältnissen keine Probleme mit dem Laden in der Hülle haben. Egal ob ihr kabelgebunden ladet oder auf Wireless Charging zurückgreift. Problematisch wird es erst im Sommer, wenn...

Ihr das Handy an ausgesprochen warmen Orten aufladet (etwa ein Zelt, das in der Sonne steht und in dem sich die Hitze staut)

Ihr das Handy direkt in der Sonne liegen lasst beim Laden

In beiden Fällen kann (je nach Modell) mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eine Warnmeldung den Ladevorgang unterbrechen. Aber auch diese Warnung kann schon auf eine Überhitzung (und somit auf einen möglichen Leistungsverlust eures Akkus) hindeuten.

So oder so gilt gerade im Sommer:

Achtet auf eine gute Belüftung und ein schattiges Örtchen, wenn ihr euer Smartphone aufladet.

Im Zweifel solltet ihr eure Hülle vom Handy vor dem Laden entfernen, um zu viel Wärme zu vermeiden – so raten es euch auch die meisten Experten.

Insbesondere isolierende Hüllen (etwa Leder), die Wärme isolieren anstatt ableiten, solltet ihr bei hohen Temperaturen vielleicht doch abnehmen.

