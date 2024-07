Mit einer Hülle schützt ihr euer frisch erworbenes Samsung Galaxy A55 5G vor Kratzern und Glasbrüchen. Deshalb haben wir die besten Cases für das günstige Handymodell zusammengetragen. Verschafft euch hier einen Überblick.

Der Klassiker: Samsung Clear Case

Das Clear Case ist durchsichtig. Perfekt, wenn Farbe und Design erkennbar bleiben sollen (© 2024 )

Ein Clear Case ist die perfekte Wahl, wenn ihr das Samsung Galaxy A55 5G in eurer Lieblingsfarbe gekauft habt und diese nicht durch eine Hülle verdecken wollt.

Die durchsichtige Hülle ist von Samsung. Sie ist also absolut passgenau und exakt auf das Design des Galaxy A55 5G abgestimmt. So unauffällig ist keine andere Hülle. Trotzdem bietet sie ausreichend Schutz für die Kanten und die Rückseite. Außerdem verspricht Samsung, dass sie nicht mit der Zeit vergilbt.

Überblick zum Samsung Clear Case Farben: transparent/farblos

Material: Polykarbonat/thermoplastisches Polyurethan

Preis: 16,99 Euro 24,90 Euro (Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Hier kaufen: Samsung Galaxy Clear Case für das Galaxy A55 5G bei Amazon transparent/farblosPolykarbonat/thermoplastisches Polyurethan16,99 Euro(Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Für das Mattfinish: Samsung Silicone Case

Das Silicone Case gibt es in verschiedenen Farben. Hier seht ihr "Light Blue" (© 2024 Amazon )

Euch gefällt die Farbe eures Galaxy A55 5G nicht? Dann ändert sie doch einfach, indem ihr es in eine andersfarbige Silikonhülle kleidet. Samsung bietet gleich drei Varianten an: Schwarz, Hellblau und Gelb. Anmerkung: Wir finden, dass das Hellblau eher Weiß mit einem leichten Violettton ist.

Das Silikon fühlt sich schön griffig an und sorgt für ein mattes Finish. Da auch diese Hülle von Samsung selbst produziert wird, dürft ihr davon ausgehen, dass sie zu einhundert Prozent passgenau ist.

Anders als beim Clear Case ist die Rückseite aber ein bisschen dicker. Das verspricht einen besseren Schutz und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kameramodul nicht mehr hervorsteht.

Überblick zum Samsung Silicone Case Farben: Black/Light Blue/Lime

Material: Silikon/Polykarbonat

Preis: ab 19,60 Euro 39,90 Euro (Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Hier kaufen: Samsung Galaxy Silicone Case für das Galaxy A55 5G bei Amazon Black/Light Blue/LimeSilikonPolykarbonatab 19,60 Euro(Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Mit Ständer: Samsung Standing Grip Case

Das Standing Grip Case besitzt eine Lasche mit der ihr das Handy aufstellen könnt (© 2024 Amazon )

Noch mehr Halt liefert das Standing Grip Case. Dabei handelt es sich im Grunde um das Silicone Case, allerdings mit einer Lasche auf der Rückseite. Zieht ihr das Band herunter, könnt ihr die Finger durchschieben. So rutscht euch das Galaxy A55 5G garantiert nicht mehr aus der Hand.

Alternativ könnt ihr das strapazierfähige Silikonband als Ständer nutzen. Zieht es einfach heraus und stellt das Handy auf den Tisch. So gucken sich Filme deutlich bequemer. Die passgenaue Form der Samsung-Hülle und das matte Farbfinish in Blau-Schwarz oder Grau sehen zudem auch stylish aus.

Überblick zum Samsung Standing Grip Case Farben: Blue Black/Grey

Material: Silikon/Polykarbonat

Preis: ab 33,90 Euro

Hier kaufen: Samsung Galaxy Standing Grip Case für das Galaxy A55 5G bei Amazon Blue Black/GreySilikonPolykarbonatab 33,90 Euro

Stylish und praktisch: Samsung Smart View Wallet Case

Das Smart View Wallet Case sieht gut aus und ist dazu noch praktisch (© 2024 Samsung )

Das Samsung Smart View Wallet Case bietet fast alles, was ihr von einer Handy-Hülle erwarten dürft. Zunächst einmal liefert es einen Rundumschutz, denn anders als die anderen Hüllen ist es mit einer Frontklappe ausgestattet.

Die wiederum hat oben rechts einen kleinen Display-Ausschnitt. Samsung hat das Galaxy A55 5G so programmiert, dass es euch automatisch an dieser Stelle die Uhrzeit anzeigt – ohne Entsperren. Ihr könnt das Smart-View-Fenster aber auch nutzen, um das Handy zu steuern. Nehmt darüber z. B. Anrufe entgegen oder stellt die Musik ein.

Öffnet ihr die Hülle, findet ihr auf der Innenseite der Frontklappe ein Fach für Bank- oder Mitgliedskarten. Farblich setzt Samsung auch bei dieser Hülle auf matte Töne. Das Silikonmaterial ist außerdem griffig, sodass euch das Galaxy A55 5G nicht so leicht aus der Hand rutscht.

Überblick zum Samsung Smart View Wallet Case Farben: Black/Lavender/White

Material: Silikon/Polykarbonat

Preis: 31,99 Euro 49,90 Euro (Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Hier kaufen: Samsung Galaxy Smart View Wallet Case für das Galaxy A55 5G bei Amazon Black/Lavender/WhiteSilikonPolykarbonat31,99 Euro(Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Schicker Spiegeleffekt: Comaku Spiegel Flip Hülle

Die Comaku-Spiegelhülle verleiht eurem Samsung Galaxy A55 5G einen besonderen Look (© 2024 Amazon )

Mit der "Spiegel Flip Hülle" von Comaku wird das Galaxy A55 5G zum Hingucker. Dank des Spiegeleffekts glänzt und funkelt es nämlich. Das Material ist außerdem glatt und kühl, was sich angenehm anfühlt.

Dank der Frontklappe ist das Smartphone vorn und hinten geschützt. Weiterhin beherrscht die Klappe das Smart-View-Feature. Sie zeigt also die Uhrzeit sowie relevante Handy-Informationen an.

Ein Fach für Bankkarten bietet die Comaku-Hülle nicht, aber einen Ständer. Öffnet ihr die Hülle, findet ihr im Inneren eine weitere Klappe, die magnetisch an der Innenseite befestigt ist. Zieht ihr an ihr, wird die Hülle zu einem Ständer für das Galaxy A55 5G.

Überblick zur Comaku Spiegel Flip Hülle Farben: Blau/Gold/Lila/Lila Blau/Rosé Gold/Schwarz/Silber

Material: Polykarbonat

Preis: 9,98 Euro

Hier kaufen: Comaku Spiegel Flip Hülle für das Galaxy A55 5G bei Amazon Blau/Gold/Lila/Lila Blau/Rosé Gold/Schwarz/SilberPolykarbonat9,98 Euro

Maximaler Schutz: Spigen Tough Armor Hülle

Spigen Tough Armor: Robuste Hülle für das Samsung Galaxy A55 5G (© 2024 Amazon )

Wenn ihr mit eurem Galaxy A55 5G auch mal etwas rauer umgeht, ist die "Tough Armor Hülle" von Spigen das richtige Modell für euch. Dieses Case ist für den Outdoor-Einsatz gedacht und kann so einige Stürze abfedern.

Sie setzt nämlich auf eine Doppelschutzschicht aus flexiblem TPU und widerstandsfähigem Polykarbonat. Außerdem stellt die "Air Cushion"-Technologie sicher, dass die Ecken und Kanten eures Galaxy A55 5G gut geschützt sind.

Zusätzlich zu all diesen Sicherheitsmaßnahmen bietet die Spigen-Hülle für das Galaxy A55 5G außerdem einen ausklappbaren Ständer. Mit dem könnt ihr das Smartphone im 70-Grad-Winkel aufstellen.

Überblick zur Spigen Tough Armor Hülle Farben: Metal Slate/Phantom Green/Schwarz

Material: Polykarbonat/thermoplastisches Polyurethan

Preis: 17,99 Euro 20,99 Euro (Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Hier kaufen: Spigen Tough Armor Hülle für das Galaxy A55 5G bei Amazon Metal Slate/Phantom Green/SchwarzPolykarbonat/thermoplastisches Polyurethan17,99 Euro(Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Mit magnetischer Halterung: Besinpo-Hülle inklusive Panzerglas

Zur Besinpo-Hülle gibt es ein Panzerglas dazu (© 2024 Amazon )

Besinpo bietet eine magnetische Hülle für das Samsung Galaxy A55 5G an. Der Magnet befindet sich auf der Rückseite. Mit ihm könnt ihr das Handy beispielsweise an einer entsprechenden Magnethalterung im Auto anbringen – oder auch am Kühlschrank, wenn euch danach ist.

Zur Hülle gibt es außerdem ein Panzerglas für das Display dazu. Das verhindert Kratzer mit seinem 9H-Härtegrad besonders gut. Besinpo gibt bei der Hülle selbst die "X-Shock 3.0 Technologie" als Schutzfeature an. Gemeint sind damit die vier Lagen im Material. Die Luftschichten dazwischen dienen als Polster bei Stürzen.

Überblick zur Besinpo-Hülle inklusive Panzerglas Farben: Blau/Schwarz/Transparent

Material: Polykarbonat/thermoplastisches Polyurethan

Preis: 10,99 Euro

Hier kaufen: Besinpo-Hülle mit Panzerglas für das Galaxy A55 5G bei Amazon Blau/Schwarz/TransparentPolykarbonat/thermoplastisches Polyurethan10,99 Euro

Absolut rutschfest: Fntcase Dual Layer Schutzhülle mit Schutzglas

Samsung Galaxy A55 5G FntcaseDual Layer Schutzhülle (© 2024 Amazon )

Mit der Dual Layer Schutzhülle von Fntcase rutscht euch das Samsung Galaxy A55 5G nicht mehr aus der Hand. Dafür sorgt die genoppte Rückseite, die gleichzeitig auch als zusätzliche Schutzschicht Schläge abdämpft.

Das "Honeycomb Design" der Innenseite verspricht eine bessere Wärmeableitung. Außerdem gibt Fntcase an, dass das Material atmungsaktiv ist. Ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen, dass das Galaxy A55 5G überhitzen könnte.

Zur Hülle gibt es obendrein ein Display- und ein Kameraschutzglas dazu. Beides lässt sich leicht anbringen und erhöht den Schutz gegen Kratzer.

Überblick zur Fntcase Dual Layer Schutzhülle Farben: Grün/Blau/Schwarz

Material: Polykarbonat/thermoplastisches Polyurethan

Preis: 8,49 Euro 9,99 Euro (Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Hier kaufen: Fntcase Dual Layer Schutzhülle für das Galaxy A55 5G bei Amazon Grün/Blau/SchwarzPolykarbonat/thermoplastisches Polyurethan8,49 Euro(Stand: Juli 2024 bei Amazon)