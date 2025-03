Die kommende Harry Potter-Serie von HBO sorgt schon lange für Spekulationen über die Besetzung der beliebten Charaktere. Nun scheint es Neuigkeiten zu geben: Laut Insidern soll Schauspieler und Komiker Nick Frost kurz davor stehen, als Hagrid verpflichtet zu werden.

HBO selbst hat sich zu den Gerüchten bislang nicht konkret geäußert, weist aber darauf hin, dass es in der Vorproduktion zu vielen Spekulationen komme. Offizielle Bestätigungen gebe es erst, wenn Verträge unterzeichnet seien. Ähnlich äußerte sich das Unternehmen bereits zu den Berichten über John Lithgow als Dumbledore – eine Besetzung, die sich später als wahr herausstellte.

Passt Nick Frost als Hagrid?

Schon seit der Ankündigung der Serie fragen sich Fans, wer in die Fußstapfen von Robbie Coltrane treten wird. Während zunächst auch Brett Goldstein im Gespräch war, scheint Frost nun die erste Wahl zu sein.

Optisch bringt er mit seinem markanten Bart schon einiges mit. Zudem ließ ein mysteriöser Instagram-Post aufhorchen: "Was für ein verdammt schöner Tag! Es passiert, es passiert endlich. Bleib cool", schrieb Frost kürzlich. Viele sehen darin einen Hinweis auf seine neue Rolle.

Auch in den sozialen Medien kommt diese mögliche Besetzung gut an. Ein User schreibt begeistert: "Nick Frost wäre perfekt, um in die Fußstapfen von Robbie Coltrane zu schlüpfen. Er würde Robbie sicherlich stolz machen."

Ein bekanntes Gesicht für die Serie

Nick Frost ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit Simon Pegg bekannt. Gemeinsam drehten sie die Kultfilme Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World’s End, die als Cornetto-Trilogie bekannt wurden. Auch die Sci-Fi-Komödie Paul stammt aus ihrer Feder.

Zuletzt war Frost als Stimme des Droiden SM 33 in der Star Wars-Serie Skeleton Crew zu hören. Ob er tatsächlich als Hagrid bestätigt wird, bleibt abzuwarten. Die Hinweise verdichten sich jedoch – und viele Fans können sich bereits jetzt auf seine Interpretation der Rolle freuen.

