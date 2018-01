HTC 10 erhält Update auf Android Oreo

Das HTC 10 wird mit dem Oreo-Update ausgestattet: Ab sofort steht Android 8.0 für das Top-Smartphone von HTC aus dem Jahr 2016 zur Verfügung. Damit hat das Unternehmen aus Taiwan einen Teil seines Versprechens eingelöst.

Das Update auf Android Oreo steht für das HTC 10 ab sofort als OTA-Download (Over the Air) bereit, wie Android Police berichtet. Wer ein Exemplar des Smartphones besitzt, das nicht an einen Mobilfunkanbieter gebunden ist, sollte die Android-Version 8.0 nun installieren können. Die Kennnummer des Firmware-Updates lautet 3.16.617.2. Das Update hat die Größe von knapp 1,8 GB – entsprechend solltet ihr den Download am besten in einem WLAN vornehmen und sicherstellen, dass der Akku aufgeladen ist.

Hoffentlich ohne Probleme

Im Sommer 2017 hat HTC versprochen, eine Reihe an Geräten mit dem Udpate auf Android 8.0 Oreo auszustatten. Dazu gehören neben dem HTC 10 auch das HTC U Ultra und das HTC 11. Einen Zeitpunkt für den Rollout hatte HTC im August wohlweislich nicht genannt; das Update auf Android Nougat musste zuvor zweimal zurückgenommen und neu gestartet werden, sodass es schließlich im Februar 2017 auf dem Smartphone ankam.

Das Update auf Android Oreo bringt ein ganzes Paket an neuen Features auf das HTC 10: so zum Beispiel die Unterstützung für das Bild-im-Bild-Feature, neue Benachrichtigungen, Instant Apps und mehr. Welche anderen Smartphones und Tablets namhafter Hersteller das Update erhalten sollen, könnt Ihr unserer ausführlichen Übersicht entnehmen.