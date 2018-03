Das HTC U12 könnte eine Glashülle bekommen, die nicht sofort verschmiert

Das HTC U12 wird offenbar zumindest ein Merkmal mit seinem Vorgänger gemein haben: Wie beim U11 und dem U11 Plus soll die Rückseite mit Glas überzogen sein. Allerdings habe der Hersteller das Design weiterentwickelt, berichtet HTC Source.

Eine Quelle soll der Webseite verraten haben, dass das HTC U12 ein matt-weißes Finish erhält. Für ein mit Glas überzogenes Gehäuse wäre eine matte Optik sehr ungewöhnlich. In der Regel neigen Smartphones mit Glashülle zu starkem Glanz, der wiederum Fingerabdrücke magisch anzieht. Vorder- und Rückseite seien wie beim Vorgänger durch einen Metallrahmen verbunden. Wie beim U11 Plus sollen sich auf der Rückseite außerdem ein Fingerabdrucksensor und eine Dualkamera befinden.

Die Ausstattung kann sich offenbar sehen lassen

Zu den technischen Spezifikationen gibt es ebenfalls bereits Mutmaßungen. Laut einem Leak-Experten spendiert HTC dem U12 eine beachtliche Ausstattung: Wie es sich für ein Android-Flaggschiff aus dem Jahr 2018 gehört, greife das HTC U12 auf Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 845 zurück. Ihm zur Seite stehen offenbar bis zu 6 GB RAM. Der interne Speicher soll 256 GB betragen. Das Display sei 5,99 Zoll groß und biete eine QHD+-Auflösung – und somit auch das moderne 18:9-Format.

Die beiden Linsen der anfangs erwähnten Dualkamera sollen mit 12 beziehungsweise 16 Megapixel auflösen. Selfies knipst das HTC U12 offenbar in einer Auflösung von 8 Megapixel. Der Akku lege im Vergleich zum Vorgänger zu und weise eine Kapazität von 3240 mAh auf. Als Betriebssystem komme Android 8.0 in Verbindung mit der Benutzeroberfläche Sense 10 zum Einsatz. Genau Bescheid wissen wir wohl in einigen Wochen. Denn das Smartphone soll irgendwann im April 2018 erscheinen und dürfte daher bald offiziell vorgestellt werden.