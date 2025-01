Huawei ist zurück an der Spitze. Der chinesische Hersteller leidet seit Jahren unter den Folgen des US-Banns, hat es aber trotzdem geschafft, den Heimatmarkt zurückzuerobern. In China wird offenbar nach anderen Regeln gespielt – das spürt selbst Apple.

Huawei sichert sich im vierten Quartal 2024 den ersten Platz unter den umsatzstärksten Smartphone-Herstellern auf dem chinesischen Markt. Für das angeschlagene Unternehmen ist das ein riesiger Schritt. Hier die Platzierungen und Marktanteile in der Übersicht:

Platz 1: Huawei mit 18,1 Prozent

Huawei mit 18,1 Prozent Platz 2: Xiaomi mit 17,2 Prozent

Xiaomi mit 17,2 Prozent Platz 3: Apple mit 17,1 Prozent

Apple mit 17,1 Prozent Platz 4: Vivo mit 16,3 Prozent

Vivo mit 16,3 Prozent Platz 5: Honor mit 13,6 Prozent

Die restlichen Prozentpunkte verteilen sich auf alle anderen Hersteller. Ebenfalls sehr stark steht auch Oppo mit 12,5 Prozent da.

Der tiefe Fall eines Giganten

Wieso dieser Erfolg so beachtlich ist? Vor sechs Jahren zählte Huawei noch zu den Top-Herstellern der Smartphone-Branche und brachte Innovationen wie die Dreifachkamera mit Telelinse auf den Markt. Laut einer Statistik von Counterpoint Research (via telltarif) verdrängten die Chinesen 2019 sogar Apple vom zweiten Platz der verkaufsstärksten Handymarken der Welt.

Huawei schickte sich an, sogar Samsung vom Thron zu stoßen, doch dann kam es ebenfalls 2019 zum Paukenschlag: Unter Präsident Trump setzte die US-Regierung den Hersteller auf die schwarze Liste. Der Vorwurf lautete Spionage. Beweise dafür wurden bis heute nicht vorgelegt, aufgehoben wurde der Bann aber nie.

Seitdem ist es US-Firmen wie Google und Qualcomm nicht mehr erlaubt, mit Huawei zu kooperieren. Die Folge: Huawei-Smartphones müssen ohne Google-Dienste wie Maps, Drive, Gmail oder überhaupt dem Google Play Store auskommen. Für die westliche Kundschaft ein No-Go. Es kam zur Massenabwanderung. 2025 spielt Huawei in Europa und Nordamerika keine Rolle mehr.

Huawei setzt auf den Heimvorteil

In China sieht es jedoch anders aus. Hier zählt Huawei nun wieder zu den verkaufsstärksten Herstellern. Selbst Apple musste sich geschlagen geben. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. In China sind Google-Dienste ohnehin nicht erlaubt, obwohl viele Smartphones nach wie vor auf dem Android-Betriebssystem basieren.

Doch selbst beim Betriebssystem sind viele chinesische Hersteller auf dem Weg in die Unabhängigkeit. Huawei tüftelt seit dem US-Bann an seinem Harmony OS, das zumindest in China inzwischen komplett eigenständig läuft. So wurde der Hersteller wieder wettbewerbsfähig, denn die Smartphones sind nach wie vor erstklassig und überraschen immer wieder mit Innovationen – perfektes Beispiel: das Dreifach-Falt-Handy Huawei Mate XT.

Die spannendste Frage lautet nun: Schafft Huawei nach dem nationalen Comeback nun auch das internationale? Wir werden es beobachten und euch berichten.

