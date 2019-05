Huawei Mate 10 Pro: Das Sicherheitsupdate für April 2019 ist da

Für das Huawei Mate 10 Pro rollt derzeit offenbar ein Update aus, das den Sicherheitspatch für April 2019 auf das Smartphone bringt. Da dieser diverse Sicherheitslücken schließt, solltet ihr die Aktualisierung möglichst schnell installieren.

Das Sicherheitsupdate für April 2019 erreicht euer Huawei Mate 10 Pro OTA ("over the air"), wie Caschys Blog berichtet. Demnach bietet das Smartphone euch die Aktualisierung automatisch zum Download. Beachtet allerdings, dass die Verteilung üblicherweise in Wellen erfolgt. Nicht alle Nutzer erhalten sie daher gleichzeitig. Gegebenenfalls müsst ihr euch also noch ein wenig gedulden.

Passendes Produkt Huawei P30 Lite

Huawei Mate 10 Pro: So groß ist das Sicherheitsupdate

Außer dem Sicherheitspatch für April 2019 bringe das Update keine Verbesserungen für euer Huawei Mate 10 Pro mit. Für die meisten Android-Smartphones ist der Patch enorm wichtig. Denn ohne ihn sind Geräte mit Qualcomm-Chipsatz großen Risiken ausgesetzt. Im Mate 10 Pro steckt zwar ein Chipsatz von Huawei. Doch der Patch adressiert auch diverse andere Schwachstellen in Googles mobilem Betriebssystem.

Das Sicherheitsupdate für das Huawei Mate 10 Pro soll 262 MB groß sein. Wir empfehlen daher den Download über ein WLAN. Abhängig von eurem Datenvolumen könnt ihr die Aktualisierung zur Not aber auch über das mobile Internet herunterladen. Der Hersteller rät außerdem dazu, vor dem Update wichtige Daten zu sichern.

Dabei handelt es sich aber wohl um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ein Datenverlust durch ein Sicherheitsupdate ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Sollte es wider Erwarten zu Problemen kommen, hilft euch die Kunden-Hotlines von Huawei gerne weiter.