Huawei Mate 20: Das bietet euch Android Pie mit EMUI 9.0

Huawei hat EMUI 9.0 vorgestellt und gezeigt, was alles in der Benutzeroberfläche steckt, die ab Werk auf dem Huawei Mate 20 installiert sein wird. Das System basiert auf Android 9 Pie und soll sowohl einfach als auch angenehm sein und mit einer hohen Konsistenz punkten, so das Unternehmen auf der Internationalen Funkausstellung 2018 (IFA) in Berlin.

Die Einstellungen unter EMUI 9.0 sollen übersichtlicher werden, berichtet Android Authority. Heißt: Selten bis nie genutzte Optionen verschwinden entweder in tiefere Ebenen oder wurden gestrichen. In EMUI 8.0 stehen euch 940 Optionen zur Verfügung, bei EMUI 9.0 sind es nur noch 843. Zudem sollt ihr wichtige Schaltflächen schneller erreichen können. Menü-Tabs werden zum Beispiel am unteren Bildschirmrand positioniert, so das Portal.

Flottere Anwendungen

Während Huawei am Design kaum Änderungen vorgenommen hat, schraubten die Entwickler an der Leistung. Das Huawei Mate 20 soll zum Beispiel um 12,9 Prozent flüssiger laufen, als es unter EMUI 8.0 der Fall wäre. Zudem starten Apps flotter. Huawei nannte offenbar drei Beispiele: Instagram (12 Prozent schneller), Amazon (16 Prozent) und Spotify (11 Prozent).

Die Entwickler erweitern zudem die Gestennavigation und integrieren im Vergleich zu Google zusätzliche Wischgesten. Ihr sollt so schnell navigieren, Multitasking durchführen und den AI-Assistenten aktivieren können. Huawei enthüllte in Berlin offenbar auch einen neuen Passwort-Manager, in dem ihr bestimmte Einträge mit Gesichts- oder Fingerabdruckscan sichert. KI-Funktionen werden zudem erweitert. So soll das System künftig mehr als 1500 Motive erkennen; bisher waren es nur 500.

Das Huawei Mate 20 wird das erste Gerät mit Android 9 Pie und EMUI 9.0 sein, bestätigte das Unternehmen auf der IFA. Die Vorstellung des Smartphones ist für den 16. Oktober 2018 angekündigt. Künftig sollen dann auch weitere Huawei-Modelle ein entsprechendes Update erhalten. Wer EMUI 9.0 bereits ausprobieren möchte, kann sich für den Beta-Test anmelden.