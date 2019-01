Huawei Mate 20 Pro: Diese neuen Farben sollen noch kommen

Das Huawei Mate 20 Pro gibt sich bereits heute bunt. Künftig kommen wohl zwei weitere Farben hinzu. Das Top-Smartphone wurde in Rot gesichtet. Von einem zusätzlichen Blauton ist ebenfalls die Rede.

Im chinesischen Weibo-Netzwerk soll das erste Huawei Mate 20 Pro in "Fragrant Red" aufgetaucht sein, berichtet Droid Shout. Einen Tweet, der das Smartphone in Rot zeigen soll, seht ihr am Ende dieses Artikels. Auf der Aufnahme sind neben dem Gerät zahlreiche feierliche Grafiken zu sehen. Entsprechend liegt es nahe, dass die neue Version im asiatischen Raum rund um den 5. Februar erscheint. An jenem Tag ist das chinesische Neujahrsfest.

Start auch in Deutschland?

Zudem ist von der Farbe "Comet Blue" die Rede, die bald ebenfalls erhältlich sein soll. Das Huawei Mate 20 Pro wäre damit in insgesamt sieben Farben verfügbar. Neben den beiden neuen Optionen gibt es das Gerät bereits in Grün, Blau, Schwarz, Pink Gold und Twilight. Ob und wann das Flaggschiff in "Fragrant Red" und "Comet Blue" auch hierzulande erscheint, ist nicht bekannt. Es wäre (leider) nicht ungewöhnlich, wenn die Farben exklusiv für China gedacht sind.

Das Huawei Mate 20 Pro eines der aktuellen High-End-Smartphones des chinesischen Herstellers. Zu den herausragenden Features des Geräts mit Kirin 980 zählen etwa ein Fingerabdrucksensor im Display und eine Triple-Kamera auf der Rückseite. Wie das Flaggschiff aus der zweiten Reihe abschneidet, lest ihr im Testbericht zum Mate 20 Pro.