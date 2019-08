Huawei Mate 30: Wissen wir endlich, wie es wirklich aussieht?

Kleine Notch, große Kamera? Womöglich ist im Netz nun das erste offizielle Bild vom Huawei Mate 30 aufgetaucht. Somit erwartet uns ein Smartphone mit einem wohl durchaus maritimen Look. Denn offenbar plant nicht nur Apple eine sehr auffälliges Kamera-Design.

Der Tippgeber Ishan Agarwal hat auf Twitter ein mutmaßliches Pressebild vom Huawei Mate 30 veröffentlicht. Er will die Abbildung auf der Plattform Weibo (eine Art chinesisches Twitter) gefunden haben. Zu sehen sind die Vorder- und Rückseite des Smartphones. Besonders interessant ist die Hauptkamera. Dem Bild zufolge sind vier Linsen verbaut, die von einem großen schwarzen Kreis umrandet sind. Und dieser Kreis wiederum besitzt eine noch größere Umrandung in der Gehäusefarbe. Das Ganze erinnert daher an ein Bullauge, wie es etwa auf Schiffen zu finden ist. Ihr könnt euch den Tweet weiter unten im Artikel ansehen.

Fokus auf die Kamera?

Eine große Überraschung ist das Kamera-Design aber nicht: Schon Anfang August gelangten Bilder ins Netz, die das Huawei Mate 30 mit einer runden Aussparung auf der Rückseite zeigen. Allerdings ist der LED-Blitz auf den älteren Abbildungen innerhalb des schwarzen Kreises zu erkennen. Bei den neuen Bildern ist dieser jedoch seitlich der vier Linsen vorhanden.

Sollte das Huawei Mate 30 wirklich so ein Design erhalten, wäre das Unternehmen in guter Gesellschaft: Gerüchten zufolge setzt auch Apple auf eine große auffällige Kamera für das iPhone 2019 – oder wie auch immer der Name der neuen Modelle letztendlich lauten mag. Zudem ist jüngst ein Video aufgetaucht, in dem wir das OnePlus 7T mit auffälliger Kamera sehen sollen. Gut möglich also, dass sich hier ein neuer Design-Trend bildet.

Platzsparende 3D-Kamera?

Auch auf der Vorderseite hat sich offenbar etwas getan: Das Huawei Mate 30 soll zwar eine Aussparung am oberen Rand des Displays besitzen, doch diese soll schmaler als die des Mate 20 Pro ausfallen. Das könnte bedeuten, dass der Hersteller dem neuen Smartphone eine 3D-Kamera spendiert, die allerdings weniger Platz benötigt. Wäre nur eine einfache Kamera-Linse vorhanden, dürfte die Notch nämlich deutlich kleiner ausfallen – so wie beim Huawei Mate 20.

Wie üblich bei Gerüchten, solltet ihr die neuen Informationen mit der nötigen Skepsis betrachten. Allerdings sind im Weibo-Netzwerk weitere Fotos aufgetaucht, auf denen wir angeblich das Display des Mate 30 sehen. Und die Front ist identisch zu dem, was uns das mutmaßliche Pressebild zeigt. So sind etwa erneut die zwei Kamera-Linsen zu erkennen. Es ist daher also wahrscheinlicher, dass die neuen Abbildungen der Wirklichkeit entsprechen. Womöglich wissen wir spätestens am 19. September 2019 mehr. Dann soll bereits die Enthüllung des Mate 30 erfolgen.