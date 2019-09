Huawei Mate 30 (Pro): Release in Deutschland ist angeblich vom Tisch

Das Huawei Mate 30 (Pro) erscheint offenbar nicht in Deutschland. Das behauptet zumindest indirekt ein Insider. Diesem zufolge wird es vorerst nicht zu einer Veröffentlichung in Mitteleuropa kommen. Auch der Deutschland-Release fiele damit ins Wasser.

Erfahren haben will das die niederländische Webseite LetsGoDigital von inzwischen zwei zuverlässigen Quellen. Nicht nur das Huawei Mate 30 Pro soll Deutschland verwehrt bleiben, sondern die gesamte Modellreihe. Also auch die Standard- und die Lite-Ausführung. Grund dafür sei ein Problem, über das sich der Hersteller bereits seit einer ganzen Weile den Kopf zerbricht.

Huawei Mate 30: Ohne Google-Apps kein Deutschland-Release?

Huawei sei der Meinung, dass das Huawei Mate 30 ohne vorinstallierte Google-Apps wenig Aussicht auf Erfolg habe. Zumindest in Mitteleuropa, wo es daher erst mal nicht auf den Markt kommen soll. Einen Lichtblick gibt es aber scheinbar doch. Es bestehe immerhin die kleine Möglichkeit, dass einige europäische Länder das Smartphone doch erhalten. Diese Entscheidung würde aber kurzfristig fallen – abhängig von den jüngsten Entwicklungen.

Aktuell befinden sich die USA und China in einem Handelsstreit. Unternehmen aus den Vereinigten Staaten dürfen derzeit nur in begrenztem Umfang Geschäfte mit Huawei machen. Deswegen erscheint das Huawei Mate 30 wohl mit einer unlizenzierten Android-Version und ohne vorinstallierte Google-Apps. Zu Letzteren zählt übrigens auch der Play Store.

Huawei Mate 30: Enthüllung in Deutschland

Wir hoffen, dass sich dieses Gerücht nicht bewahrheitet. Was dran ist, werden wir wohl bereits morgen erfahren. Denn am 19. September steigt die Enthüllung von Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro. Pikanterweise findet diese in München statt. Stellt das Unternehmen seine neuen Premium-Smartphones tatsächlich in Deutschland vor, bringt sie dann aber nicht hier auf den Markt? Eigentlich schwer vorstellbar.

Es bleibt auf jeden Fall spannend. Schließlich beschäftigt uns die Huawei-Saga bereits seit etlichen Monaten. Die Enthüllung der neuen Geräte dürfte zumindest etwas Klarheit bringen. Einige Details zu den Geräten an sich sind wie üblich bereits durchgesickert. So soll das Huawei Mate 30 Pro etwa eine Bullaugen-Kamera mit vier Linsen mitbringen. Auch das Wasserfall-Display kommt offenbar. Noch einmal schlafen – dann gibt es die offiziellen Infos!