Ideal fürs iPhone 16: Kompaktes 30-W-Ladegerät bei Amazon besonders günstig

Wenn ihr über den Kauf eines iPhones nachdenkt und ein günstiges Netzteil sucht, haben wir den Deal-Tipp für euch. Aktuell bekommt ihr bei Amazon ein passendes Ladegerät im Angebot, das zudem superkompakt ist.

Derzeit könnt ihr bei Amazon in einem befristeten Angebot für Prime-Kunden das Anker 511 Ladegerät (Nano 3, 30 w) in verschiedenen Farben für gerade einmal 13,99 Euro statt 19,99 Euro (UVP) bestellen. Wir haben den Preis für euch geprüft (via idealo.de). Das Angebot ist tatsächlich richtig gut – günstiger gab es das Ladegerät in den letzten 12 Monaten nur ganz selten. Zu diesem Preis könnt ihr hier bedenkenlos zuschlagen.

Das kann das Anker 511 Ladegerät (Nano 3, 30 W)

Anker zählt zu den bekanntesten und verlässlichsten Herstellern für unter anderem Ladegeräte, Kabel und Powerbanks. Die Marke gibt es schon sehr lange. Sie überzeugt vor allem durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Anker 511 Ladegerät ist eine super Wahl, wenn ihr über den Kauf eines aktuellen iPhones nachdenkt und ein besonders kleines Netzteil sucht. Das Ladegerät ist zum Beispiel mit dem iPhone 15 oder iPhone 16 Pro kompatibel und ermöglicht die volle Ladegeschwindigkeit. Durch die Leistung von 30 Watt eignet es sich nicht nur zum kabelgebundenen Schnellladen, sondern auch für den neuen MagSafe-Charger, der nun schneller als zuvor lädt. Apple selbst empfiehlt dafür nämlich ein 30-W-Netzteil. Das alte 20-W-Ladegerät von Apple reicht nicht.