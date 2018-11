Instagram wird noch mehr zur Shopping-Plattform

Bislang hat Instagram schon Features eingeführt, über die ihr auf der Social-Media-Plattform einkaufen könnt. Künftig erwartet euch aber noch mehr Shopping. Gleich drei Neuerungen haben die Macher angekündigt.

Wenn euch ein Produkt auf Instagram gefällt, ihr es aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht kaufen wollt, könnt ihr es künftig über einen neuen Speichern-Button markieren. Laut Pressemitteilung fügt ihr Klamotten, Taschen und Co. so einer Shopping-Kollektion hinzu. Diese könnt ihr dann über euer Profil erreichen und so alle Produkte zentral einsehen, für die ihr euch interessiert. Praktisch eine Wunschliste also.

Produkte aus Videos kaufen

Außerdem überarbeitet Instagram die Shopping-Übersicht von Business-Profilen. Diese kann euch künftig alle Produkte auf einen Schlag anzeigen, die ein Unternehmen euch bietet. Dadurch sollt ihr noch besser neue Dinge entdecken können, die euch womöglich interessieren. Zuletzt haben die Shopping-Funktionen auch Videos auf Instagram erreicht. Tippt ihr das Einkaufen-Icon in der unteren linken Ecke an, präsentiert euch ein Pop-Up die Produkte in einer Liste, die ihr in diesem Clip sehen könnt.

Schon vor einiger Zeit hat Instagram Sticker für Bilder eingeführt, über die ihr bestimmte Produkte kaufen könnt. Zudem sollen die Entwickler an einer eigenen Shopping-App arbeiten, mit der ihr noch gezielter neue Kleidung und Co. entdeckt. Instagram arbeitet demnach auch weiterhin daran, die Social-Media-Plattform attraktiver für Unternehmen zu machen. Einige bekannte Marken bieten ihre Ware bereits über diesen Kanal an. Wann euch die neuen Shopping-Features tatsächlich zur Verfügung stehen, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.