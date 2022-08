Kein Update auf iOS 16: Wer diese iPhones hat, geht leer aus

Wie üblich, bringt Apple zeitnah zur neuen iPhone-Generation auch das große Update auf iOS 16 zu euch. Allerdings erhalten nicht alle Apple-Handys die Aktualisierung. Einige Modelle werden in diesem Jahr erstmals leer ausgehen. Welche Smartphones das betrifft, erfahrt ihr hier.

Zahlreiche iPhone-Nutzer warten in diesem Jahr auf iOS 16. Die neue Version des Apple-Betriebssystems verspricht verbesserte Sperrbildschirme, Benachrichtigungen und ein Upgrade für Apple Pay. Schon in knapp einem Monat sollte die Aktualisierung auf iOS für euch bereitstehen. Denn Gerüchten zufolge wird Apple auch das iPhone 14 wieder im September enthüllen – und traditionell ist dann auch das große Update nicht weit weg. Hierzu gibt es laut RND nun eine finale Liste mit Smartphones, die iOS 16 (nicht) erhalten.

Update auf iOS 16: Diese iPhones werden nicht aktualisiert

Apple schließt demnach gleich mehrere Smartphones vom Update auf iOS 16 aus. Dabei handelt es sich aber um Modelle, die 2016 oder früher auf den Markt gekommen sind. Hier haben wir euch die iPhones aufgelistet, die im vergangenen Jahr noch das Upgrade bekommen haben, aber bei iOS 16 nun nicht mehr dabei sind.

iPhone 6 (Plus)

iPhone 6s (Plus)

iPhone 7 und 7 Plus

iPhone SE (1. Generation)

Apple-Fans, die weiterhin mit der aktuellen iOS-Version unterwegs sein wollen, müssen in diesem Jahr also mindestens auf das iPhone 8 upgraden. Wir empfehlen allerdings, gleich auf neuere Geräte umzusteigen, um innerhalb kurzer Zeit nicht erneut in ein Aktualisierungs-Ende zu laufen. Ein iPhone 13 (hier mit Vertrag) dürfte euch beispielsweise mehr als fünf Jahre Ruhe verschaffen.

Warum ein aktuelles iPhone-System wichtig ist

Wer nun denkt, dass ein veraltetes iOS kein Problem darstellt, liegt falsch. Je älter ein solches System ist, desto leichter lassen sich bislang unentdeckte Sicherheitslücken ausnutzen. Nur mit dem aktuellen iOS bekommt ihr auch die neuen Sicherheitspatches.

Zudem können sich im Laufe der Zeit immer weitere Probleme auf dem iPhone anhäufen, die das Nutzererlebnis zerstören. Einige App-Updates können etwa dafür sorgen, dass Programme auf Modellen mit älteren iOS-Versionen nicht mehr starten. Das ist umso ärgerlicher, wenn ihr für ein bestimmtes Programm Geld ausgegeben habt.

