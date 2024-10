iOS 18.0.1 ist da: Das bringt das iPhone-Update

Apple hat das Update auf iOS 18.0.1 veröffentlicht – und es bringt einige wichtige Fehlerbehebungen mit sich. Nur drei Wochen nach dem Launch von iOS 18 könnt ihr euch jetzt die verbesserte Version direkt auf euer iPhone laden.

Die Bug-Fixes betreffen unter anderem die Kamera, die Nachrichten-App und die allgemeine Performance. Wenn euch das alles bekannt vorkommt: Es sind genau die Bugs, über die viele Nutzer bereits seit dem Start von iOS 18 berichtet haben.

Um das Update zu installieren, müsst ihr einfach in die Einstellungen eures iPhones gehen, "Allgemein" auswählen und dort den Punkt "Softwareupdate" anklicken. Nach dem Herunterladen wird euer iPhone neu gestartet, und schon seid ihr auf dem neuesten Stand.

Was behebt iOS 18.0.1?

Das Update ist vor allem für diejenigen unter euch interessant, die auf einem iPhone 16 (Plus) oder 16 Pro (Max) unterwegs sind. Hier verursachte iOS 18 einige Probleme: So reagierte der Touchscreen bei bestimmten Gelegenheiten nicht richtig, und bei Aufnahmen im Makromodus mit der Ultra-Weitwinkelkamera kam es zu Abstürzen, wenn HDR deaktiviert war. Auch in der Nachrichten-App gab es mitunter Ärger: Das Programm schloss sich unerwartet, wenn ihr auf Nachrichten mit einem geteilten Apple-Watch-Ziffernblatt geantwortet habt.

Und auch die allgemeine Performance von iPhones wurde durch iOS 18 mitunter beeinträchtigt. Eine fehlerhafte Speicherzuweisung sorgte für Leistungseinbußen auf einigen Geräten – auch dieses Problem sollte mit dem Update behoben sein. Falls ihr also von einem dieser Bugs betroffen seid, lohnt sich das Update auf jeden Fall.

iPadOS 18.0.1 ebenfalls verfügbar

Neben dem iPhone-Update hat Apple auch iPadOS 18.0.1 veröffentlicht. Besonders die Nutzer eines iPad Pro mit M4-Chip sollten hier zugreifen, denn das letzte Update hatte bei einigen Geräten für schwerwiegende Probleme gesorgt. Die Aktualisierung sollte diese nun beseitigen.

Wenn ihr euch fragt, was als Nächstes kommt: Apple arbeitet bereits an iOS 18.1, das für Oktober geplant ist. Es bringt eigentlich die ersten Features von Apple Intelligence – aber nicht in Deutschland.