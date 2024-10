iOS 18.1: So traurig wird das iPhone-Update in Deutschland

Das iPhone-Update auf iOS 18.1 ist eigentlich eine große Sache. Denn es bringt endlich Apple Intelligence auf iPhone 16 und Co. – nicht jedoch in Deutschland. Lest jetzt, was für uns übrig bleibt.

Schreib-Tools, Bildretusche, erste Siri-Verbesserungen, E-Mail-Priorisierung und -Zusammenfassungen, Smart Replies und mehr – mit iOS 18.1 halten die ersten neuen KI-Funktionen Einzug in unterstützte iPhones. Nutzer in der EU müssen auf all das aber erst mal verzichten. In Deutschland wird Apple Intelligence erst 2025 zur Verfügung stehen – und auch das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Was also hält das jüngste iPhone-Update für uns bereit?

iOS 18.1: Das sind die Funktionen für Deutschland

Allzu viele neue Features wird iOS 18.1 uns nicht bescheren. Wirklich nennenswert sind wohl nur die folgenden:

Die Kamera-Taste der iPhone-16-Modelle lässt euch in den Selfie-Modus wechseln.

Änderungen am Kontrollzentrum lassen sich zurücksetzen. Außerdem gibt es dort neue Schalter für WLAN und VPN.

Telefonate lassen sich künftig auch auf älteren iPhones per Knopfdruck aufnehmen. Der Gesprächspartner erhält eine Benachrichtigung darüber.

Der NFC-Support für Drittanbieter-Apps ermöglicht Features wie kontaktloses Bezahlen auch in Anwendungen, die nicht von Apple sind.

Der ebenfalls neue Drag-&-Drop-Support für das Verschieben von Inhalten zwischen iPhones und Macs entgeht uns in Deutschland ebenso wie die anfangs genannten Apple-Intelligence-Features. Denn er ist Teil des sogenannten "iPhone Mirroring", das Apple der EU ebenfalls erstmal vorenthält.

Hintergrund der Extrawurst für die EU ist deren Digital Markets Act. Das Gesetz verlangt die Öffnung von Plattformen für Drittanbieter. Apple sieht dadurch die Privatsphäre seiner Kunden gefährdet. Bis ein Kompromiss mit der EU gefunden ist, werden iPhone-Nutzer auf viele neue Funktionen verzichten müssen.

Wann kommt das Update auf iOS 18.1?

Einen offiziellen Termin für den Rollout von iOS 18.1 gibt es noch nicht. Vermutlich wird das iPhone-Update im Zeitraum zwischen Mitte und Ende Oktober erscheinen. Sobald es so weit ist, wird euch euer iPhone darüber informieren.