iOS 18.4 soll im April 2025 ausgerollt werden und zahlreiche langersehnte KI-Verbesserungen bringen. Unter anderem auch neue Fähigkeiten für die Sprachassistentin Siri. Verschafft euch hier einen Überblick.

Jetzt zuschlagen: o2 Mobile M mit 30 GB+ Datenvolumen für nur 24,99 Euro

Apple-Fans mit einem iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max) oder iPhone 15 Pro (Max) fiebern dem April 2025 sicher schon entgegen. Apple hat nämlich bereits offiziell bekanntgegeben, dass im vierten Monat endlich auch in Deutschland die KI-Features von Apple Intelligence zur Verfügung stehen werden. Das Update auf iOS 18.4 soll laut dem bekannten Brancheninsider Mark Gurman aber noch weitere starke Verbesserungen bereithalten.

iOS 18.4: Drei große Siri-Neuerungen sind zu erwarten

Wenn Gurman eine Aussage trifft, bewahrheitet die sich in den meisten Fällen am Ende auch. Diesmal behauptet er, dass Apple mit iOS 18.4 drei große Siri-Neuerungen aufspielen wird:

"Personal Context" für Siri

Die smarte iPhone-Assistenz soll nach dem Update in der Lage sein, gezielt nach Informationen in verschiedenen Apps zu suchen. Bekommt sie z. B. die Aufgabe gestellt, eine Terminerinnerung zu suchen, kann sie selbstständig alle Notizen, Nachrichten und E-Mails durchforsten. Selbst konkrete Dokumentinhalte wie eine Pass- oder Flugnummer könnte sie gezielt auslesen.

"On Screen Awareness"

Siri soll nach dem Update auf iOS 18.4 verstehen, was der aktuelle Bildschirminhalt darstellt. So könntet ihr z. B. den Befehl geben: "Speichere die Telefonnummer in den Kontakten ab". Ihr braucht dann nichts weiter zu markieren. Siri ist selbstständig in der Lage, die Telefonnummer auf dem Bildschirm von allen anderen Inhalten zu unterscheiden.

"Taking Action in Apps"

Siri könnte auch mehr Handlungsspielraum in verschiedenen Apps erhalten. Die Assistenz soll komplexe Aufgaben ausführen, wie z. B. Fotobearbeitungen. Die Funktion dürfte sogar für einige Drittanbieter-Apps zur Verfügung stehen.

Neue Emojis und mehr Datenschutz

Gurman berichtet, dass Apple nicht nur Siri mit neuen Features ausstatten will, sondern weitere Neuerungen und Verbesserungen bereithält. Das für uns Wichtigste ist natürlich das Sprachupdate, das Apple Intelligence unter anderem im deutschen Sprachraum freischaltet.

Hinzu kommen neue Emojis, wie etwa die Schaufel, ein Gesicht mit Augenringen oder auch ein blattloser Baum. Weiterhin sollen Nutzer noch mehr Kontrolle über die Verwendung ihrer persönlichen Daten erhalten. Konkrete Details nennt Gurman zwar nicht, aber er geht davon aus, dass Datenschutz eines der größeren Themen des Updates auf iOS 18.4 sein wird.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht