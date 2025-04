Apple scheint mit iOS 19 ein spannendes neues Feature für iPhones vorzubereiten. Ein Leaker berichtet, dass der Stage Manager, der bisher Macs und iPads vorbehalten war, bald auch auf iPhones mit USB-C kommen soll. Ganz ohne Einschränkungen wird das Ganze aber wohl nicht funktionieren.

Laut Majin Bu, der sich auf interne Quellen beruft, soll es möglich sein, iPhones mit USB-C-Anschluss an ein externes Display anzuschließen und dort einfacher mehrere Apps paralellel zu nutzen – ähnlich wie mit dem Stage Manager auf Macs und iPads. Die Funktion sei allerdings in einer abgespeckten Version geplant, sodass ihr nicht mit dem vollen Multitasking-Umfang rechnen dürft. Welche Einschränkungen genau gemeint sind, ließ der Leaker offen.

Nur für neuere iPhones und nicht ab Start?

Voraussetzung für die Nutzung ist offenbar ein iPhone mit USB-C – also mindestens ein Modell aus der iPhone-15-Reihe. Geräte mit Lightning-Anschluss oder jene mit beiden Ports werden wohl außen vor bleiben. Zwar lassen sich solche iPhones ebenfalls mit externen Displays verbinden, doch bislang ist das nur für simples Bildschirmspiegeln gut. Mit dem neuen Feature könnte das iPhone deutlich produktiver werden – wenn auch nicht ganz so flexibel wie ein Mac oder iPad.

Unklar ist allerdings, ob die Stage-Manager-Funktion direkt mit der ersten Beta von iOS 19 zur Verfügung steht. Diese wird vermutlich kurz nach der WWDC-Keynote am 9. Juni 2025 veröffentlicht. Möglich ist auch, dass Apple das Feature erst in einem späteren Update nachreicht.

Majin Bu: Mal treffsicher, mal daneben

Was den Leak angeht: Majin Bu hat in der Vergangenheit sowohl richtige als auch falsche Vorhersagen gemacht. Er lag etwa mit dem Namen iPhone 16e und einigen Zubehör-Leaks richtig, griff aber bei der angeblichen Dynamic Island des SE-Nachfolgers daneben. Seine Infos sind also mit einer gesunden Portion Skepsis zu betrachten – spannend sind sie trotzdem.

Bleibt abzuwarten, ob Apple mit dem Schritt MacBook- und iPad-Feeling aufs iPhone bringt. Und ob das neue Feature in der Praxis mehr ist als nur eine nette Spielerei. Spätestens im Herbst 2025 wissen wir mehr, wenn iOS 19 für alle erscheint.

