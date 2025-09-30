iOS 26.0.1 ist da: Das steckt im neuen iPhone-Update

Mit iOS 26.0.1 veröffentlicht Apple nun das erste Update für sein aktuelles Betriebssystem. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Beseitigung von Fehlern, die sich mit der Aktualisierung eingeschlichen hatten.

iOS 26 brachte zwar einige spannende neue Features, war aber nicht frei von kleineren Bugs. So berichteten einige Besitzer eines iPhone 17, iPhone Air und Pro-Modellen von Problemen mit WLAN und Bluetooth. Die Verbindung konnte demnach einfach abbrechen, was mit iOS 26.0.1 behoben ist. Bei anderen Nutzern galt das offenbar selbst beim Mobilfunk und der Empfang funktionierte nicht, was nun ebenfalls gefixt wurde.

iOS 26.0.1 bringt vor allem Bugfixes für iPhone-17-Modelle

Da die iPhone-17-Modelle mit einer exzellenten Kamera ausgestattet sind, dürfte auch ein anderer Fehler für Unmut bei so manchem Besitzer gesorgt haben. Bei bestimmten Lichtverhältnissen kam es unter iOS 26 nämlich zu Artefakten. Wer die Farbe von App-Icons verändert, konnte zudem leere Bildchen zu sehen bekommen. Auch das behebt iOS 26.0.1. Selbst in Sachen Barrierefreiheit führte das große Update zu Problemen und deaktivierte VoiceOver, was nun ebenfalls gefixt wurde.

Darüber hinaus sind die obligatorischen kleineren Sicherheitsupdates Teil von iOS 26.0.1 Insgesamt wiegt das Update rund 900 MB und steht ab sofort zum Download bereit. Solltet ihr keinen Hinweis erhalten, könnt ihr die Aktualisierung selbst anstoßen, und zwar unter "Einstellungen | Allgemein | Softwareupdate".

