Apple hat die dritte Beta von iOS 26.2 in den Umlauf gebracht. Das neue iPhone-Update bietet eine Vorschau auf, was sich voraussichtlich im Dezember für alle Nutzer unterstützter Geräte ändern wird. Lest jetzt, welche neuen Funktionen auf uns zukommen.

Update (19.11.2025): Die dritte Beta zu iOS 26.2 ist da und bietet spannende Neuerungen: Siri wird sich künftig wohl durch einen Sprachassistenten eurer Wahl ersetzen lassen. Auf jeden Fall in Japan und wahrscheinlich auch in Deutschland bzw. der EU.

Via AirDrop lassen sich bald auch Daten mit Personen austauschen, die nicht in eurer Kontakte-Liste gespeichert sind. Ein One-Time-Code soll das für 30 Tage möglich machen.

Apple hat das Liquid Glass Design für die Maßband-App verfeinert. Update (13.11.2025): In der nun veröffentlichten zweiten Beta zu iOS 26.2 sind folgende kleinere Neuerungen enthalten: flüssigere Animationen beim Antippen von Buttons, die Menüs öffnen

Liquid Glass Design für die Maßband-App

Die Spiele-App hat eine neue Filterfunktion für die Bibliothek und Echtzeit-Updates für Scores erhalten.

In den CarPlay-Einstellungen lassen sich angepinnte iMessage-Unterhaltungen jetzt deaktivieren Die dritte Beta zu iOS 26.2 ist da und bietet spannende Neuerungen:In der nun veröffentlichten zweiten Beta zu iOS 26.2 sind folgende kleinere Neuerungen enthalten:

Bereits aus der ersten Testversion sind folgende neue Features für iOS 26.2 bekannt:

Liquid-Glass-Slider für den Sperrbildschirm

Die systemweite Liquid-Glass-Option in iOS 26.1 war nur der Anfang. Mit iOS 26.2 wird der Liquid-Glass-Effekt auf dem Sperrbildschirm über einen Slider anpassbar: Apple führt einen neuen Schieberegler ein, mit dem ihr die Transparenz der Uhr ganz individuell einstellen könnt – von nahezu durchsichtig bis milchig. Der Effekt funktioniert mit allen verfügbaren Schriftarten. Zu finden ist der neue Regler im Bearbeitungsmodus des Lock-Screens, sobald ihr auf die Uhr tippt. Ein kleines Manko bleibt: Die Größenanpassung der Uhr ist weiterhin nur bei der Standard-Schriftart möglich.

Podcasts: Kapitel und Verlinkungen per KI

Die Apple-Podcasts-App bekommt in iOS 26.2 ein kräftiges Update – mit künstlicher Intelligenz im Gepäck. Zum ersten Mal werden Kapitel automatisch generiert, was das Navigieren durch längere Episoden deutlich vereinfacht. Bisher mussten Podcast-Macher diese Kapitel manuell einbauen.

Außerdem erkennt die App ab sofort, wenn in einer Folge andere Podcasts erwähnt werden. Diese könnt ihr dann direkt im Player aufrufen oder ihnen folgen – ohne selbst danach suchen zu müssen. Ergänzt wird das Ganze durch die neue Funktion "From This Episode", die euch alle erwähnten Links übersichtlich auf der Episodenseite anzeigt. Ein echter Mehrwert für alle, die Podcasts auch als Infoquelle nutzen.

Schlaftracking: Neue Bewertungsskala

Apple hat auch an der Schlafanalyse via Apple Watch geschraubt. In iOS 26.2 ersetzt die Bewertung "Sehr Hoch" die bisherige Top-Kategorie "Exzellent". Zudem wurden die Schwellenwerte der einzelnen Bewertungsklassen angepasst. Damit reagiert Apple offenbar auf Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern, denen die bisherigen Einschätzungen zu großzügig erschienen. Ziel ist eine differenziertere und realistischere Auswertung eurer Schlafqualität.

AirPods: Live-Übersetzung kommt in die EU

Ein praktisches Feature für Vielreisende startet bald endlich auch bei uns: Die Live-Übersetzung mit den AirPods wird laut Apple ab Dezember in Deutschland verfügbar sein. Der Rollout dürfte mit der finalen Version von iOS 26.2 erfolgen. Damit lassen sich Gespräche in Echtzeit übersetzen – ein spannender Schritt für alle, die öfter sprachliche Barrieren überwinden müssen.

iOS 26.2: Release im Dezember?

Wann genau die finale Version von iOS 26.2 erscheint, ist noch nicht offiziell bekannt. Da Apple die Live-Übersetzung für die AirPods aber im Dezember ausrollen wird, dürfte auch der Release von iOS 26.2 in diesem Monat stattfinden. Bis dahin könnte es auch noch weitere Features in das Update schaffen. Denn wie immer gilt: Die erste Beta ist nur ein Anfang.

