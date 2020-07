iPad Pro 2021: Neuer Apple Pencil mit genialer Funktion für Designer?

Arbeitet Apple am Apple Pencil der 3. Generation? Eigentlich ist die Frage überflüssig, denn welches Produkt entwickelt Apple nicht ständig weiter? Da für 2021 auch ein neues iPad Pro mit 5G erwartet wird, ist es durchaus möglich, dass ein frisch entdecktes Apple-Patent schon in weniger als einem Jahr Anwendung findet.

Eingereicht wurde der Patentantrag schon Mitte Januar 2019 in den USA. Jetzt ist er veröffentlicht worden, wie MacRumors berichtet. Der spannende Titel "Computer System with Color Sampling Stylus", zu Deutsch: "Computersystem mit farbabtastendem Stift". Die Beschreibung ist schon recht bildlich, die Ausführungen lassen kaum Zweifel daran, was sich dahinter verbergen könnte. Und weil die Idee zugleich einfach und gut erscheint, möchten wir fast wetten, dass Apple dieses Patent wirklich umsetzen wird.

Unsere Empfehlung ASUS VivoBook 15

Farben-Sammeln mit Apple Pencil 3. Generation und iPad Pro?

Ein Designer, der sich bisher scheute, auf einem iPad oder iPad Pro anstelle eines richtigen Zeichenblocks zu arbeiten, der könnte angesichts des mutmaßlichen Apple Pencil der 3. Generation vielleicht doch hellhörig werden. Ihr kennt das Pipetten-Tool aus diversen Grafik-Programmen? Dem Patent zufolge will Apple den Apple Pencil zur digitalen Real-Life-Pipette machen.

Wie ihr es euch vorzustellen habt: Ihr seid unterwegs und seht eine Parkbank in einem Grünton, der euch sofort begeistert. Haltet ihr den Apple Pencil an die Bank, erkennt der Eingabestift die Farbe und speichert sie für euch und die nächste Design-Session am iPad Pro. Inspiriert euch also ein echtes Objekt in eurer Umgebung allein durch seine Farbe, könnt ihr die Farbe schlicht mitnehmen und genau so wiederverwenden, wie ihr sie gesehen habt.

Release im Frühjahr 2021 möglich

Bisherigen Gerüchten zufolge könnte zwar in diesem Jahr noch ein neues iPad erscheinen. Dabei dürfte es sich aber entweder um ein neues iPad Air oder ein frisches iPad mini handeln. Das nächste High-End-Gerät, das dann auch mit 5G und dem neuen Apple Pencil erscheinen dürfte, sollte in der ersten Jahrehälfte 2021 erscheinen.