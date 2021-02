Welches Smartphone hat sich 2020 weltweit am meisten verkauft? Anders als man vielleicht vermuten könnte ist weder das iPhone 12 noch das beliebte Galaxy A51 die Nummer eins gewesen. Sondern ein Handy, das den ersten Platz 2019 noch knapp verpasst hatte.

Na, habt ihr's erraten? Das meistverkaufte Smartphone 2020 ist das iPhone 11. Zu diesem Ergebnis sind laut PhoneArena die Marktforscher von Omdia gekommen. Interessanterweise war das Rennen offenbar nicht einmal knapp. Mit 64,8 Millionen verkauften Einheiten verweist das iPhone 11 das zweitplatzierte Handy klar in die Schranken. Und auch das kommt von Apple ...

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 11 + BLAU Allnet L 5 GB 5 GB LTE Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (Tarifbestandteile in der ganzen EU nutzen) 34,99 € mtl./24Monate: 32,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Meistverkaufte Handys 2020: Top 3 von Apple

Mit 24,2 Millionen Verkäufen auf Platz liegt das iPhone SE (2020). Offenbar hat Apple die Nachfrage nach günstigen iPhones also gut eingeschätzt. Jedenfalls haben sich etliche Käufer für das Retro-Handy entschieden. Platz drei geht ebenfalls an Apple und zwar an das 23,3 Millionen Mal verkaufte iPhone 12. Auch das ist nachvollziehbar, schließlich hat der Hersteller sein Standardmodell deutlich aufgewertet, wie ihr auch in unserem iPhone-12-Test nachlesen könnt. Der Erfolg des Geräts ist äußerst beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es erst seit Ende Oktober 2020 auf dem Markt ist.

Erst auf Platz vier folgt dann mit Samsung ein anderer Hersteller: Das Galaxy A51 hat es immerhin auf 23,2 Millionen Verkäufe gebracht. Der einzige andere Hersteller in den Top 10 ist Xiaomi mit dem Redmi Note 9 Pro. Hier seht ihr die zehn meistverkauften Handys 2020 im Überblick:

Smartphone-Bestseller 2020: Top 10

iPhone 11 (64,8 Millionen) iPhone SE 2020 (24,2 Millionen) iPhone 12 (23,3 Millionen) Samsung Galaxy A51 (23,2 Millionen) Samsung Galaxy A21s (19,4 Millionen) Samsung Galaxy A01 (16,9 Millionen) iPhone 12 Pro Max (16,8 Millionen) Samsung Galaxy A11 (15,3 Millionen) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (15 Millionen) iPhone 12 mini (14,5 Millionen)

Apple dominiert mal wieder

Auch wenn Samsung nach wie vor der größte Handy-Hersteller ist: 2020 war offenbar ein sehr dominantes Jahr für Apple. Jedes zweite Gerät unten den zehn meistverkauften Smartphones stammt von dem kalifornischen Unternehmen. Daran wird sich in absehbarer Zeit wohl auch nichts ändern. Denn alle iPhone-12-Modelle verkaufen sich offenbar blendend. Selbst das angeblich nicht so gefragte iPhone 12 mini hat es 2020 in die Top 10 geschafft.

Deal Samsung Galaxy A51 + BLAU Allnet XL 7 GB mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 37,00 € zum shop

Deal Apple iPhone 12 mini + BLAU Allnet L 5 GB 39,99 € mtl./24Monate: 37,99 einmalig: 1,00 € zum shop