Noch setzen alle Modelle des iPhone 12 auf ein 60-Hz-Display. Beim iPhone 13 soll sich das zwar ändern, allerdings nicht für die gesamte Serie. Stattdessen müssen sich einige Nutzer hier noch bis 2022 gedulden, wo das iPhone 14 herauskommen soll.

Eine Bildwiederholrate von 60 Hz bei einem Flaggschiff gilt nun schon seit einiger Zeit als überholt. Da ist es verwunderlich, dass Apple bei der iPhone-12-Serie noch an dieser veralteten Technik festhielt. Vielleicht wollte der Konzern aus Cupertino aber einfach nur die Kundschaft nicht mit der doppelten Neuerung aus 5G und 120 Hz überfordern. Deswegen gibt es das flüssige Display erst mit dem iPhone 13 Pro und Pro Max, die anderen Modelle gehen aber weiter leer aus. Hier müssen sich Nutzer noch bis zum iPhone 14 gedulden.

iPhone 14: Punch-Hole wird zum Pro-Feature

Laut einem Bericht von The Elec möchte Apple 120 Hz zunächst nur für die Pro-Modelle umsetzen und damit ein klares Alleinstellungsmerkmal schaffen. Erst 2022 im iPhone 14 soll dann ein 120-Hz-Panel auch in den normalen iPhones stecken. Dafür soll Apple in diesem Jahr die Notch zugunsten eines Punch-Hole-Displays aufgeben, zumindest bei den Pro-Modellen. So bleibt immer mindestens eine Neuerung exklusiv für die Pro-Serie.

Um den neuen Bedarf an schnellen Displays zu decken, arbeitet auch LG daran iPhone-Panels produzieren zu können. Die Firma ist zwar inzwischen aus dem Smartphone-Markt ausgestiegen, die Display-Sparte verkauft aber weiterhin ihre Produkte auch an Handy-Hersteller. Noch kann LG die hohen Qualitätsansprüche von Apple nicht erfüllen, weswegen die 120-Hz-Panels im iPhone 13 Pro und Pro Max wohl ausschließlich von Samsung stammen.

Apple macht endlich Schluss mit der Notch

Es hatte schon Gerüchte darum gegeben, dass zumindest im kommenden iPhone 14 Max ebenfalls ein 120-Hz-Display steckt. Als exklusives Pro-Feature setzt Apple dann wohl auf das Punch-Hole-Display in den Pro-Modellen. Die Notch ist seit dem iPhone X ständiger Begleiter der Apple-Smartphones und wirkt gerade im Vergleich zu aktuellen Android-Smartphones etwas veraltet. Sie ermöglicht dem iPhone allerdings auch mit Face ID die marktweit beste Gesichtserkennung.