Ein Smartphone ohne SIM-Karte? Ist das überhaupt möglich? Ja, und Apple scheint darüber nachzudenken, seine 2022er-Modelle ohne SIM-Karteneinschub auf den Markt zu bringen. Was sich hinter der Technik verbirgt und was von den Gerüchten zu halten ist, erfahrt ihr hier.

Die iPhones der 14. Generation könnten tatsächlich ohne einen SIM-Karten-Slot kommen. Statt der kleinen Chipkarte könnte Apple künftig auf die eSIM-Technologie setzen, um euer iPhone 14 ins Netz zu bringen. Spekulationen darüber gab es bereits früher, allerdings bezogen diese sich auf das iPhone 15. Nun scheint es, als könnte Apple diesen Schritt schon eine iPhone-Generation früher gehen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Für Branchenkenner und Analysten scheint es ohnehin nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Apple bei seinen iPhones auf den kleinen Karteneinschub verzichtet. Schon in der Vergangenheit hat das Unternehmen die eSIM in seinen iPhones (hier mit Vertrag) unterstützt, angefangen mit dem iPhone XS 2018. Die aktuellen iPhone 13 Modelle unterstützen sogar Dual-eSim. Dieser Push der Technologie durch den US-Amerikanischen Konzern lässt Analysten wie Emma Mohr-McClune zu dem Schluss kommen, dass die kommenden iPhone 14-Modelle den Übergang von der klassischen SIM-Karte zur eSIM einläuten werden.