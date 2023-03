Der frisch gebackene Fußball-Weltmeister Lionel Messi outet sich als Apple-Fan – auf spektakuläre Art und Weise. Um den Titelgewinn zu feiern, kauft er für sich und seine Teamkollegen iPhones im Wert von 200.000 Euro.

Der Titel des Fußball-Weltmeisters war die letzte Auszeichnung, die Lionel Messi in seiner beispiellosen Karriere noch gefehlt hat, um sich endgültig zum GOAT (greatest of all time) zu krönen. Obwohl mittlerweile schon ein paar Monate seit dem Sieg im Finale verstrichen sind, ist Messis Feierlaune offenbar immer noch nicht abgeebbt. Denn nun hat er für sich und eine Teamkollegen 35 mit 24 Karat Gold ummantelte iPhone 14 Pro (hier im Test) mit spezieller Gravur bestellt. Alle Smartphones tragen das Logo des argentinischen Fußballverbands, sowie die Namen und Rückennummern des jeweiligen Spielers.

Goldene iPhones für jedermann

Der Dienstleister, iDesign Gold, bei dem Messi seine ungewöhnliche Bestellung in Auftrag gegeben hat, hat seinen Sitz in Großbritannien. Das Unternehmen vergoldet aber nicht nur Handys, sondern auch Cases und Zubehör. Das ist natürlich etwas "günstiger". Eine Handyhülle aus Gold mit Gravur würde euch beispielsweise rund 450 Euro kosten. Für das iPhone 14 Pro hat Messi pro Handy circa 4500 Euro ausgegeben. Unbekannt ist, wie viel die extra große Spezialgravur genau gekostet hat. Am Ende sollen es jedoch rund 200.000 Euro gewesen sein.

Messis großzügige Massenbestellung bei iDesign Gold ist übrigens nicht die erste ihrer Art. Der Fußballstar hat in der Vergangenheit schon öfter Uhren bei dem Dienstleister geordert, um besondere Siege mit seinen Teamkollegen zu zelebrieren. Dabei ist er mit den iPhones im Vergleich diesmal sogar relativ günstig weggekommen. Bei vergoldeten Rolex-Uhren liegt der Einzelpreis beispielsweise auch gerne bei rund 40.000 Euro.

iPhone 14 Pro: Auch ohne Gold lohnenswert

Nicht jeder von uns hat das Kleingeld, um sich wie Messi ein vergoldetes Smartphone zu kaufen. Doch auch ohne das Edelmetall ist das iPhone 14 Pro eine hervorragende Wahl – falls ihr auf der Suche nach einem neuen Handy seid.

Zu den technischen Highlights zählen unter anderem das sowohl farbenfrohe als auch helle OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate für flüssige Animationen, die Triple-Kamera mit der neuen 48-MP-Kamera und der rasend schnelle A16-Bionic-Chipsatz, der allen Leistungsanforderungen gewachsen ist. Ein großer Akku und ein kluges Energiemanagement versprechen dazu eine lange Akkulaufzeit.

Anstelle von Gold setzt das normale iPhone 14 Pro auf ein Gehäuse aus weitestgehend kratz- und bruchfestem Glas und einem Edelstahlrahmen. Sollte euch die goldene Farbe trotzdem wichtig sein – die steht auch beim handelsüblichen Modell zur Auswahl. Nur handelt es sich dabei eben um kein echtes Gold. Dafür könnt ihr allerdings eine Menge Geld sparen. Zum Beispiel, wenn ihr euch das iPhone 14 Pro mit Vertrag in unserem CURVED-Shop sichert.

