Das Wichtigste in Kürze

iPhone 16 Pro mit neuem High-End-Bildsensor

Doppelte Lichtempfindlichkeit im Dunkeln

Aufnahmen bei Kunstlicht und bei Nacht profitieren

Ebenso Vorteile bei kontrastreichen Bildern

Das iPhone 15 Pro ist zwar noch nicht auf dem Markt, doch Apple hat bereits ambitionierte Pläne für dessen Nachfolger. Gerüchten zufolge wird das iPhone 16 Pro große Kameraverbesserungen bei schwachem Licht bieten.

Während sich Apple-Fans schon auf die Präsentation des iPhone 15 – voraussichtlich im September – freuen, tüftelt das Unternehmen bereits an der 2024er iPhone-Generation.

Bisherigen Meldungen zufolge plant Apple wieder viele neue Features, unter anderem für die Kamera. Beim iPhone 16 Pro soll eine neue Sony-Technologie zum Einsatz kommen, um die Low-Light-Bildqualität auf ein neues Level zu heben.

iPhone 16 Pro mit doppelter Lichtempfindlichkeit im Dunkeln?

Die Meldung stammt von Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo, der in der Tech-Branche als zuverlässiges Orakel gilt. Apple möchte demnach noch mehr aus der schon im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zum Einsatz kommenden Stacked-Sensor-Technologie herausholen.

Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der CMOS-Sensoren in Apple-Handys. Deren Fotodioden und Schaltkreise werden dabei "gestapelt", um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Kuo: iPhone 16 Pro Models to Adopt Stacked Camera Sensor Design https://t.co/pHFeUVyvTO pic.twitter.com/rGnanivlge — MacRumors.com (@MacRumors) August 4, 2023

Beim iPhone 16 soll die Stacked-Technologie weiter optimiert werden. Das Ziel: noch mehr Licht einzufangen. Konkret sei mit einer doppelten Lichtempfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und im Dunkeln zu rechnen.

Mehr Fotodetails bei Dunkelheit und Schatten

Ein lichtstärkerer Sensor (bei gleichzeitig weniger Bildrauschen) hätte mehrere Vorteile. Innerhalb nur partiell hell beleuchteter Räume – wie in einem stimmungsvollen Restaurant – helfen entsprechende Sensoren dabei, viele Details einzufangen und die Bildhelligkeit auf einem natürlichen Level zu halten.

Bei Kunstlicht in der eigenen Wohnung könnte das iPhone 16 Pro ebenso noch bessere Fotos knipsen als bisherige Handy-Kameras, so die Einschätzung.

Kontrastreiche Aufnahmen mit Sonne und Schatten im gleichen Foto profitieren ebenfalls. Auch direkte Sonnenaufnahmen mit gleißend hellem Licht seien dank des neuen Sensors von höherer Qualität. Welche neuen Kamera-Technologien Apple tatsächlich beim iPhone 16 (Pro) nutzt, wird sich 2024 zeigen.

iPhone 15 wohl auch schon mit Kamera-Vorteilen

Wer zwar neue Kamera-Features beim iPhone möchte, aber nicht bis zum Marktstart des iPhone 16 (Pro) im Jahr 2024 warten will, kommt unter Umständen schon beim iPhone 15 auf seine Kosten.

Laut Meldungen erhält die Hauptkamera des iPhone 15 und iPhone 15 Plus die gleiche Auflösung wie das iPhone 14 Pro (Max): 48 MP. Es wäre ein großer Sprung von den 12 MP des iPhone 14 und iPhone 14 Plus, was unter anderem der Low-Light-Performance zugutekäme.

Die Pro-Modelle des iPhone 15 sollen zwar weiterhin 48 MP beim Hauptobjektiv bieten – jedoch kombiniert mit einem größeren Bildsensor als bei den Vorgängern. Auch hier würden Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen oder Kunstlicht profitieren.

Zudem sei mit einem spürbar größeren Kameramodul auf der Gehäuserückseite des iPhone 15 Pro zu rechnen. Mehr zu den Unterschieden der Modelle erfahrt ihr unter anderem in unserem Vergleich zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Pro.

