Apple stellt seine neuen iPhones immer im September vor. Das hat langjährige Tradition und wird sich nicht plötzlich ändern ... oder vielleicht doch? Ein Branchenexperte meint, dass Apple Intelligence nicht rechtzeitig zur Apple-Keynote fertig wird. Erfahrt hier, was das für das iPhone 16 bedeutet.

Mark Gurman ist für seine hohe Treffsicherheit bekannt, was Apple-Themen angeht. Der Branchenkenner liegt meist richtig mit seinen Informationen und Einschätzungen, daher müssen wir davon ausgehen, dass auch seine neueste Aussage stimmt: Apple Intelligence soll nicht in die erste Version von iOS 18 integriert werden. So enttäuschend diese Nachricht auch ist, gibt es dennoch einen Grund zur Freude: Weder Vorstellung noch Verkaufsstart des iPhone 16 sollen deshalb verschoben werden.

Apple verzichtet beim Marktstart auf das "One More Thing"

Die KI "Apple Intelligence" ist wohl das wichtigste Software-Feature, das Apple in den vergangenen dreizehn Jahren veröffentlicht hat. Damals markierten Siri und die iCloud einen Meilenstein. Beide kamen zusammen mit dem iPhone 4s auf den Markt, aber auch 2011 lief nicht alles nach Plan. Das legendäre iPhone 4s sollte nämlich ursprünglich im Juni vorgestellt werden. Da aber die beiden Features noch nicht marktreif waren, verschob Apple die Vorstellung auf Oktober.

Beim iPhone 16 soll das aber nicht passieren. Vermutlich deshalb, weil Apple seine KI bereits im Oktober per Update auf iOS 18.1 nachreichen möchte. Die Käufer müssen also nicht lange warten, bis sie Apple Intelligence nutzen können. Das gilt als sicher. Immerhin sind Teile der AI in der bereits veröffentlichten iOS-18.1-Beta vorhanden.

Das Datum der Apple-Keynote

Von Apples Seite aus gibt es wie üblich keine offiziellen Informationen. Der Hersteller hat Apple Intelligence zwar schon vor einer Weile vorgestellt, aber eine Keynote für das iPhone 16 wurde bislang nicht einmal geteasert. Trotzdem behauptet Gurman, das exakte Datum zu kennen: Apple soll das iPhone 16 bereits am 10. September 2024 vorstellen. Ob er damit richtig liegt, werden wir in knapp einem Monat wissen.