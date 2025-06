Apple soll beim iPhone 17 Air das Frontdesign überarbeiten – mit einer ungewohnten Kameraposition. Damit würde sich das Handy vom Rest der Reihe bei diesem Detail abheben. Was das bedeutet und welcher Grund dahinterstecken könnte, erfahrt ihr hier.

Die nächste iPhone-Generation wirft bereits ihre Schatten voraus – und dabei sorgt vor allem ein Modell für Stirnrunzeln: das superschlanke iPhone 17 Air. Laut eines aktuellen Leaks vom Experten Majin Bu soll Apple hier die Position der Selfie-Kamera ändern. Das klingt erstmal nach einer Kleinigkeit, könnte aber ein echtes Novum in der iPhone-Geschichte darstellen.

Ein geleaktes Bild einer Displayschutzfolie gibt den Hinweis auf die Änderung. Zu sehen ist eine Aussparung für die Frontkamera – allerdings nicht wie gewohnt rechts neben dem Modul für die Gesichtserkennung (FaceID), sondern auf der linken Seite. Damit bricht Apple mit einer jahrelangen Design-Tradition, die bekannte Dynamic Island als Ganzes bleibt aber weiter bestehen.

Warum also dieser Schritt? Offenbar geht es um das Innenleben: Das iPhone 17 Air soll besonders flach werden – sogar flacher als jedes bisherige iPhone. Um das technisch möglich zu machen, könnte es notwendig sein, Bauteile wie das FaceID-Modul und die Frontkamera anders anzuordnen.

Derzeit beliebt: Das iPhone 16 Pro

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 30 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 39,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1019,00 € Amazon

Nur ein Modell tanzt aus der Reihe

Interessanterweise betrifft die neue Kameraposition ausschließlich das Air-Modell. Bei den restlichen Ausführungen – also iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max – bleibt laut Leak alles beim Alten. Apple testet die Änderung also offenbar gezielt an einem einzigen Gerät. Das spricht dafür, dass die neue Platzierung kein reines Designexperiment ist, sondern mit den besonderen Abmessungen des iPhone 17 Air zusammenhängt.

Dabei ist nicht nur die Position neu, sondern auch die Kamera selbst: Alle iPhone-17-Modelle sollen eine überarbeitete Frontkamera mit 24 Megapixeln erhalten – doppelt so hoch aufgelöst wie beim Vorgänger.

So soll die gesamte iPhone 17 Reihe aussehen. Das Mockup zeig (v. l.): iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max). (© 2025 AppleTrack )

Erklärung folgt wohl erst zum Apple-Event

Ob sich die Kamera tatsächlich an der linken Seite wiederfindet, wird sich spätestens im Herbst 2025 zeigen – wenn Apple traditionell seine neuen Modelle vorstellt. Dann dürfte auch klar sein, ob die Änderung aus technischen Gründen notwendig war oder ob Apple bewusst mit Sehgewohnheiten brechen möchte.

Bis dahin bleibt viel Raum für Spekulationen – und ein spannender Ausblick auf das, was uns mit dem iPhone 17 Air erwartet. Ein kleiner Wechsel, der das Nutzererlebnis spürbar verändern könnte.

Die aktuell besten iPhones Platz 1 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 2 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis Platz 3 Apple iPhone 16 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Bildqualität

Hochwertiges Design

Actiontaste Weniger Vielversprechend Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick Platz 4 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Nur 60-Hz-Display Platz 5 Apple iPhone 16e Zur Produktseite Preis zu Release: 699 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Apple Intelligence

Starke Akkulaufzeit

Top-Verarbeitung

Top-Performance

Top-Bildqualität Weniger Vielversprechend Aufladen könnte schneller sein

Kein 120-Hz-Display

Nur eine Kameralinse Platz 6 Apple iPhone 15 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend starke Performance

USB-C-Anschluss

hohe Verarbeitungsqualität Weniger Vielversprechend "nur" 60 Hz

keine Telelinse

vergleichsweise hoher Preis

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht