Ein bekannter Apple-Experte dämpft die Hoffnungen einiger treuer iPhone-Fans: Auf ein neues kompaktes iPhone solltet ihr euch in naher Zukunft keine Hoffnung machen.

In einem Q&A-Interview von Bloomberg hat sich der renommierte Apple-Experte Mark Gurman über Apples Zukunft geäußert. Auch geplante iPhone-Modelle wurden thematisiert.

Kein Revival: Apple plant kein neues iPhone mini

Gurman zufolge hat Apple nicht vor, das iPhone mini wiederzubeleben. In den nächsten Jahren rechnet der Experte anscheinend mit keiner neuen Iteration des besonders kompakten Apple-Smartphones. Auf eine Neuauflage in Form eines iPhone 17 mini oder iPhone 18 mini solltet ihr also nicht warten. Dafür müsste sich wohl zunächst die Nachfrage auf dem Markt ändern.

Das zuletzt in der iPhone-13-Generation im Jahr 2021 erschienene mini-Modell besitzt eine treue Fanbase. Während sich iPhones in Standardgröße und die Pro-Modelle jährlich gut verkaufen, blieb die mini-Variante hinter Apples Erwartungen zurück. Nach nur zwei Generationen (iPhone 12 mini, iPhone 13 mini) war Schluss – und daran dürfte sich trotz des ebenfalls mäßigen Erfolgs des Plus-Modells nichts ändern.

Apple hat andere iPhones im Fokus

Die Einschätzung überrascht nicht, denn Apple scheint den Fokus schlicht auf andere Modelle zu legen und eine 6,1-Zoll-Displaygröße als die kompakte Option zu etablieren. Für die mini-Modelle, wie wir sie aktuell kennen, dürfte das wohl das Aus bedeuten.

Stimmen die Gerüchte, wird der Hersteller mit dem iPhone 17 Air in diesem Jahr ein besonders dünnes iPhone vorstellen, um die Gunst der Käufer zu gewinnen. Den nächsten großen Sprung macht Apple dann vermutlich mit dem Release des iPhone Fold. Das faltbare Smartphone im Stil des Samsung Galaxy Z Fold 6 soll in den nächsten Jahren erscheinen.

Beide Modelle richten sich an eine andere Zielgruppe als die mini-Variante. Ob Apple mit den neuen iPhones mehr Gewinne erzielen kann, wird sich zeigen. Vielleicht erwartet uns ja in Zukunft auch ein kompaktes Falt-Smartphone von Apple, das treue mini-Fans besänftigt. Das dürfte allerdings vom Erfolg des ersten Faltmodells abhängen.

