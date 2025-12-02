Bei MediaMarkt bekommt ihr das iPhone 17 Pro aktuell im Angebot. Allerdings ist das kein normaler Deal. Zum Smartphone gibt es hier nämlich gleich zwei starke Tarife mit unlimitiertem Datenvolumen – und das auch noch stark vergünstigt. Wir verraten euch, ob und besonders für wen sich das lohnt.

Direkt zum Deal

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ AKTION: 2x o2 Unlimited Max

✓ unbegrenztes Datenvolumen (LTE/5G) | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 5,95 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 29,00 € Anzahlung

ab 59,98 € MediaMarkt

Angebot zum iPhone 17 Pro mit Tarif-Doppelpack

Geräte: iPhone 17 Pro (256 GB, Farbe "Tiefblau")

(256 GB, Farbe "Tiefblau") Tarif: o2 Unlimited Max + o2 Unlimited Max

o2 Unlimited Max + o2 Unlimited Max Netz: o2

o2 Datenvolumen: unbegrenzt

unbegrenzt Geschwindigkeit: 5G/LTE, bis zu 300 Mbit/s im Download

5G/LTE, bis zu 300 Mbit/s im Download Inklusive: Rufnummernmitnahme, EU-Roaming sowie Telefon- & SMS-Flat

Rufnummernmitnahme, EU-Roaming sowie Telefon- & SMS-Flat Anschlusspreis: 39,99 €

39,99 € Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Einmalige Zahlung: 29,00 € Gerätekosten + 5,95 € Versand

29,00 € Gerätekosten + 5,95 € Versand Preis: 59,98 € monatlich für beide Tarife

Wichtig: Ihr bekommt bei diesem Deal zwei separate Unlimited-Max-Tarife, aufgeteilt auf zwei SIM-Karten, die aber über eine Person laufen.

So einen verrückten Deal sieht man nicht oft. Ihr bekommt das iPhone 17 Pro (UVP ab 1299 €) bei MediaMarkt für nur 29,00 €. Zusammen mit den Anschlusskosten für beide Tarife (39,99 €) und den Versandkosten (5,95 €) kommt ihr so auf eine einmalige Zahlung von nur 74,94 €.

Das klingt schon mal sehr verlockend. Aber wie sieht es mit den monatlichen Kosten von 59,98 € für beide Unlimited-Tarife aus? Das klären wir im nächsten Abschnitt.

Oder direkt zuschlagen:

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ AKTION: 2x o2 Unlimited Max

✓ unbegrenztes Datenvolumen (LTE/5G) | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 5,95 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 29,00 € Anzahlung

ab 59,98 € MediaMarkt

Lohnt sich der Doppel-Deal zum iPhone 17 Pro bei MediaMarkt?

Da ihr bei diesem Deal gleich zwei Unlimited-Tarife bekommt, stellt sich natürlich zuerst die Frage: Braucht ihr die? Falls dem nicht so ist, braucht ihr nicht weiterzulesen. Aber wenn ihr z. B. euch selbst und euren Partner oder ein Familienmitglied mit einem starken Tarif ausstatten wollt, dann ist dieser Deal absolut genial.

Glaubt ihr nicht? Dann guckt euch doch einfach mal an, was das iPhone 17 Pro im Bundle mit dem o2 Unlimited Max bei o2 kostet. Die Einmalkosten betragen hier 51,98 €, aber die monatliche Grundgebühr für den Tarif beträgt 39,99 €. Heißt ihr spart beim MediaMarkt-Deal monatlich 34,01 € UND bekommt dafür sogar zwei Tarife. Über die volle Laufzeit von zwei Jahren gerechnet spart ihr so am Ende 816,24 €.

Übrigens: Das Tarif-Bundle von MediaMarkt ist sogar günstiger als wenn ihr euch die beiden Unlimited-Max-Tarife einzeln bei o2 kaufen würden. Da kosten sie nämlich aktuell jeweils 34,99 €. Das ergibt addiert eine monatliche Grundgebühr von 69,98 €. Heißt ihr zahlt monatlich 10 Euro weniger UND bekommt dazu noch das iPhone 17 Pro für nur 34,95 € (Gerät + Versand) statt 1299 € (Einzelpreis). Heißt: Ihr spart in zwei Jahre Laufzeit 240 € Tarifkosten und 1264,05 € einmalige Gerätekosten.

Lasst euch dieses Angebot zum iPhone 17 Pro nicht entgehen

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ AKTION: 2x o2 Unlimited Max

✓ unbegrenztes Datenvolumen (LTE/5G) | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 5,95 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 29,00 € Anzahlung

ab 59,98 € MediaMarkt

Lohnt sich das iPhone 17 Pro?

Das iPhone 17 Pro richtet sich an alle, die ein kompaktes Premium-Smartphone suchen. Besonders stark fällt die Akkuleistung aus: Der Tag ist damit locker drin, und schon eine halbe Stunde am Ladegerät bringt euch viele weitere Stunden Nutzung. Display, Verarbeitung und Leistung bewegen sich klar auf Top-Niveau.

(© 2025 Apple ) iPhone 17 Pro in allen drei Farben (© 2025 Apple ) iPhone 17 Pro und Pro Max in Cosmic Orange

Die Kamera gehört zu den Highlights. Drei hochauflösende Sensoren liefern scharfe, natürliche Fotos und sehr stabile Videos – inklusive praktischem Zoom. Auch die Selfie-Kamera wird von Kritikern oft gelobt. Das Gesamtpaket aus Kameraqualität, Performance und hochwertigem Design macht das iPhone 17 Pro zu einem sehr zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Ob es sich lohnt? Wenn ihr Premium-Ansprüche habt und euch ein handliches, starkes Gesamtpaket wünscht, ist das iPhone 17 Pro eine gute Wahl. Allerdings ist der Einstiegspreis hoch. Wer günstiger in die Apple-Welt starten möchte, fährt mit dem iPhone 17 (hier im Vergleich mit dem iPhone 17 Pro) besser, und Android-Fans finden bei Modellen wie Pixel 10 Pro oder Galaxy S25 Ultra spannende Alternativen. Für alle anderen: Ein gutes Smartphone – nur kein Schnäppchen.

Lohnt sich das o2-Netz?

In vielen Teilen Deutschlands könnt ihr euch inzwischen entspannt für o2 entscheiden, ohne euch Sorgen um Funklöcher machen zu müssen. Besonders in Städten läuft das Netz heute stabil und zuverlässig.

Der einstige Problemruf stammt aus Zeiten, in denen o2 tatsächlich hinterherhinkte. Doch das ist lange her: Seit 2017 hat der Anbieter kräftig ausgebaut und sich Stück für Stück an die Konkurrenz herangearbeitet.

Spannend wird das im direkten Vergleich: Beim letzten großen Connect-Test lag o2 gleichauf mit Vodafone. Das zeigt ziemlich deutlich, wie stark das Netz aufgeholt hat.

Wenn ihr also gerade über einen neuen Vertrag nachdenkt oder euren Anbieter wechseln möchtet, könnt ihr o2 definitiv mit auf die Liste setzen – vor allem dann, wenn ihr euch überwiegend in gut versorgten und urbanen Gegenden aufhaltet.

Schnappt euch jetzt gleich zwei starke o2-Tarife inklusive iPhone 17 Pro:

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ AKTION: 2x o2 Unlimited Max

✓ unbegrenztes Datenvolumen (LTE/5G) | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 5,95 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 29,00 € Anzahlung

ab 59,98 € MediaMarkt

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht