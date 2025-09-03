Bahnt sich da eine Überraschung an? Ein Video aus China soll bereits ein echtes iPhone 17 Pro Max zeigen – in einem Design, das eigentlich schon als abgeschrieben galt.

Das riesige Kamera-Modul kommt demnach zwar wie vorhergesagt. Doch die große separate Fläche darunter galt zuletzt als unwahrscheinlich. Sehr frühen Leaks zufolge hätte sie einen praktischen Nutzen: Sie würde das Wireless Charging beim 17 Pro (Max) verbessern. Unserer Meinung nach hätte sie aber auch einen wertvollen Nebeneffekt: Sie würde das Design deutlich aufwerten.

iPhone 17 Pro Max surfaces before September 9 launch. Unsure whether these are legit.



Looks like this could be the iPhone design for the next 5-6 years.#Apple #AppleEvent #iPhone17ProMax #iPhone17 pic.twitter.com/Q8dRIjgV5A — Anvin (@ZionsAnvin) September 2, 2025

iPhone 17 Pro Max: Schicker als die Dummys?

So hundertprozentig überzeugt haben uns die seit Monaten im Netz verbreiteten Dummys zum iPhone 17 Pro und 17 Pro Max nämlich nicht. Diese ergänzen das Design der aktuellen Pro-Modelle lediglich um das kolportierte große Kameramodul. Das wirkt auf uns nicht ganz stimmig – zumindest, wenn man die hohen Designstandards als Maßstab anlegt, die wir von Apple gewohnt sind.

Durch die im Video gezeigte Fläche ergäbe sich ein optisches Gleichgewicht. Die riesige Kamera bekäme so einen Gegenpol, der den Look für uns ideal abrunden würde.

Fake oder echt?

Nachdem wir uns im ersten Moment selbst schon gefreut haben, müssen wir bei genauerem Hinschauen leider sagen: Das iPhone 17 Pro Max im Video ist mit Sicherheit ein Fake. Am einfachsten zu erkennen ist dies am breiten unteren Display-Rand, den es so auf keinen Fall geben wird:

Das sogenannte "Smartphone-Kinn" zeichnet viele günstige Android-Handys aus. Offenbar wurde ein solches Gerät als Basis für das Mock-up vom iPhone 17 Pro Max genutzt.

Komplett aufgegeben haben wir die Hoffnung auf ein solches Design allerdings nicht. Denn kürzlich geleakte Apple-Hüllen für das iPhone 17 Pro (Max) zeigen ebenfalls eine große separate Fläche unterhalb der Kamera.

Möglicherweise ist dies ein Hinweis, dass auch die Geräte selbst mit einer solchen versehen sind. Und selbst wenn nicht: Zumindest mit dem neuen Clear Case könntet ihr den neuen Look wohl trotzdem bekommen, wenn er euch so gut gefällt wie uns.

