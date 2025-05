Je näher das iPhone 17 bzw. 17 Pro rückt, desto lauter wird die Frage, ob sich das iPhone 16 Pro (Max) noch lohnt. Anhand von aktuellen Gerüchten geben wir euch eine Einschätzung zu dieser Frage, die Nutzer auf der Suche nach einem neuen Handy beschäftigt.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehen wir die neue iPhone-17-Generation bereits im September 2025. In ungefähr 4 Monaten könnten mit dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max bereits zwei neue Pro-Modelle in den Regalen stehen. Das iPhone 16 Pro hat demnach den Großteil seines Produktzyklus bereits hinter sich. Wer jetzt über den Kauf eines neuen iPhones nachdenkt, sollte daher gut abwägen. Für beide Generationen gibt es Argumente, denn die Gerüchte zeichnen nicht nur ein positives Bild.

iPhone 16 Pro (Max): Warum es sich jetzt noch lohnt

Zunächst sei gesagt: In der schnelllebigen Tech-Industrie lockt aufgrund von frühen Gerüchten das nächste "noch größere Ding" praktisch zu jedem Zeitpunkt in einem laufenden Produktzyklus. Wer jetzt ein Smartphone dringend benötigt, kann beim iPhone 16 Pro oder iPhone 16 Pro Max bedenkenlos zugreifen. Die Smartphones sind für Apple Intelligence gerüstet und werden auch im nächsten Jahr noch zu den stärksten Smartphones auf dem Markt gehören.

Ein weiterer Grund für das iPhone 16 Pro ist der erwartete Preis des iPhone 17 Pro (Max). Die iPhone-17-Generation könnte deutlich teurer werden. Grund dafür ist höchstwahrscheinlich die angespannte Zoll-Situation zwischen China und den USA – auch wenn Apple die steigenden Preise wohl mit neuen Features rechtfertigen wird. Wer sich also für ein iPhone-16-Pro-Modell entscheidet, wird sehr wahrscheinlich merklich Geld sparen.

Die Kamera des iPhone 17 Pro soll riesig werden (© 2025 FrontPageTech )

Das iPhone 16 Pro (Max) könnte zudem das elegantere Smartphone sein. Das für Apple untypische Design des iPhone 17 Pro dürfte polarisieren. Gerüchte deuten ein riesiges Kameraelement auf der Rückseite an, das mit weiten freien Flächen nicht jedem gefallen wird. Immerhin legen das Unternehmen und auch seine Nutzer für gewöhnlich viel Wert auf Ästhetik. Wie das Ganze aussehen könnte, zeigt das obere Bild.

Was für das iPhone 17 Pro spricht

Ganz so einfach ist die Entscheidung für das iPhone 16 Pro allerdings nicht. Mit dem neuen Design werden nämlich auch Upgrades im Kamerabereich möglich. Das Plateau könnte vor allem Raum für eine stärkere Zoom-Kamera schaffen.

Die Gerüchteküche spricht aktuell zwar von einem Downgrade der verlustfreien (optischen) Vergrößerung von einem derzeitigen 5-fach-Tele- auf ein 3,5-fach-Teleobjektiv. Diese Reduzierung soll Apple aber mit einer höheren Sensorauflösung von 48 MP (aktuell 12 MP) wieder wettmachen. Der Vorteil: Mit der 3,5-fachen Vergrößerung lassen sich vor allem Porträt-Fotos deutlich einfacher knipsen. Bei größeren Zoom-Stufen kommt dann die höhere Sensorauflösung ins Spiel. Auch die Selfie-Kamera soll Apple mit einem neuen 24-MP-Sensor verbessern.

Obendrein solltet ihr bedenken: Sicherlich wird Apple neben dem Design und der Kamera noch einige andere Features in der Hinterhand haben, von denen wir bis jetzt nichts wissen. Insbesondere im Software-Bereich sind noch (bewusst) auf die neue Generation beschränkte Funktionen denkbar.

iPhone 16 Pro kaufen oder warten: Fazit

Auch wenn es letztendlich auf eure persönlichen Bedürfnisse ankommt: iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max lohnen sich auch jetzt noch. Wer zu einem der Modelle greift, wird sehr wahrscheinlich deutlich günstiger beim iPhone-Kauf wegkommen. Es gibt spät im Zyklus der aktuellen Modelle zunehmend gute iPhone-Deals (z. B. im Tarif-Bundle).

Wer weniger auf das Geld achtet, dem neuen Design des iPhone 17 Pro bereits entgegenfiebert und die veränderte Telekamera begrüßt, kann natürlich auch auf Apples nächste iPhone-Generation warten.

Bedenkt allerdings: Das iPhone 18 Pro soll 2026 mit einer völlig neuen Dynamic Island im Vergleich die größeren Neuerungen bereithalten. Auch ein iPhone Fold ist ab dem nächsten Jahr wohl geplant. Wer sein Smartphone ungefähr alle zwei Jahre wechselt, könnte alternativ jetzt ein iPhone 16 Pro kaufen und dann 2027 auf ein Modell mit den größeren Upgrades oder die zweite Foldable-Generation umsteigen.

