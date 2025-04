Apple plant Kamera-Trick: iPhone 17 Pro mit weniger Zoom

Mit ihrem mutmaßlichen Design hat die Kamera des iPhone 17 Pro die Gerüchteküche in den vergangenen Monaten gehörig auf Trab gehalten. Die neuesten Informationen zum Zoom sorgen ebenfalls für Gesprächsstoff.

Leaker Majin Bu berichtet auf seiner Webseite, dass Apple eine neue Zoom-Kamera für das iPhone 17 Pro plane. Demnach soll der Hersteller den optischen 5x-Zoom der aktuellen Pro-Modelle gegen einen mit 3,5-facher Vergrößerung ersetzen. Damit würde sich die Reichweite im Vergleich zum iPhone 16 Pro und 16 Pro Max deutlich verringern.

iPhone 17 Pro: Neue Tele-Linse mit Kamera-Trick

In dem Bericht, der irritierenderweise fast wie ein Marketing-Text von Apple formuliert ist, erklärt Majin Bu die mutmaßlichen Pläne genauer. Offenbar soll ein Kamera-Trick zum Einsatz kommen, den wir in ähnlicher Form bereits vom iPhone 16 und iPhone 16e kennen: Via Cropping werde ein größerer Zoom-Faktor simuliert.

Da die Tele-Linse deutlich höher auflösen soll als aktuell (48 MP vs. 12 MP), bliebe genügend Spielraum für einen Bildausschnitt. Dies würde dann einen 5-fachen Zoom "in optischer Qualität" ermöglichen, wie es Apple gern formuliert. Dieser Trick steckt beispielsweise auch hinter der "2-in-1-Kamera" des iPhone 16e.

Warum sollte Apple das machen?

Was nach einem strikten Downgrade für die Kamera des iPhone 17 Pro klingt, hätte auch einen Vorteil: Zwar wäre der simulierte 5x-Zoom nicht ganz so gut wie eine echte optische Vergrößerung mit dieser Reichweite. Der Unterschied würde aber wohl nicht riesig ausfallen. Bei aktuellen Modellen liefert der Kamera-Trick zumindest bei zweifacher Vergrößerung sehr gute Ergebnisse.

Gleichzeitig hätte man einen echten optischen 3,5x-Zoom, der für Porträt-Aufnahmen deutlich besser geeignet ist. Überhaupt könnte man argumentieren, dass der geringere Zoom-Faktor praxistauglicher ist. Denn wie oft zoomt man wirklich richtig weit in die Ferne? Hinzu kommt, dass die Bildqualität bei einem "kürzeren" Zoom besser sein dürfte. In der Regel haben "längere" Zoom-Linsen kleinere Bildsensoren und Blenden.

Allerdings wird das sicherlich nicht jeder so sehen. Wir sind gespannt, wie die angebliche Kamera-Änderung ankommt – falls sie überhaupt kommt. Bislang handelt es sich nur um ein Gerücht.

