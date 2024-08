Ihr plant, euch das iPhone 16 zu holen? Vielleicht solltet ihr noch einen Moment innehalten, denn laut einem Leak könnte sich das Warten auf das iPhone 17 lohnen. Ein Insider auf der chinesischen Plattform Weibo behauptet nämlich, dass das iPhone 17 einen deutlichen Vorteil gegenüber dem iPhone 16 haben wird – und zwar in Sachen Arbeitsspeicher.

Während das iPhone 16 mit 8 GB RAM ausgestattet sein wird, soll das iPhone 17 laut dem Weibo-Nutzer „Mobile phone chip expert“ (kurz: MPCE) 12 GB RAM bieten. Der Experte hatte in der Vergangenheit schon einige Treffer unter seinen Apple-Leaks.

Was bedeutet das für euch? Mehr RAM bedeutet schnellere und flüssigere Nutzung – insbesondere bei den immer wichtiger werdenden Apple-Intelligence-Funktionen (wenn sie irgendwann in Deutschland verfügbar sind), die Apple nach und nach stärker in seine Geräte integriert.

Mehr RAM für bessere KI-Anwendungen

Laut MPCE plant Apple, die künstliche Intelligenz (KI) in seinen Geräten weiter voranzutreiben. Bisher ist der Großteil der KI-Features wohl noch cloud-basiert und erfordert Rechenpower über die Apple-Server.

Doch mit dem iPhone 17 soll sich das ändern: Durch die 12 GB RAM können mehr KI-Prozesse direkt auf dem Gerät ablaufen, was nicht nur schneller, sondern auch sicherer sein dürfte.

Schon das iPhone 15 Pro und Pro Max haben mit dem A17 Pro Chip und 8 GB RAM gezeigt, was in puncto Rechenleistung möglich ist. Doch bei einigen Tasks könnte das iPhone 17 hier mehr als klar überlegen sein. Vor allem bei den Apple Intelligence-Funktionen dürfte das Upgrade spürbar sein.

Warten oder kaufen?

Für alle, die auf die neuesten Apple-Features aus sind, könnte sich das Warten auf das iPhone 17 also wirklich lohnen. Besonders, wenn ihr intensiv KI-gestützte Funktionen wie den neuen Siri-Assistenten oder andere intelligente Features nutzen wollt.

Doch lohnt es sich wirklich, ein Jahr zu warten? Das hängt ganz von euren aktuellen Bedürfnissen ab. Wenn ihr noch ein älteres iPhone-Modell habt, könnte ein Upgrade auf das iPhone 16 in diesem Jahr eine gute Entscheidung sein. Wer mindestens ein iPhone 15 Pro besitzt, kann Apple Intelligence grundsätzlich aber schon nutzen – und hat weniger Upgrade-Bedarf.