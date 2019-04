iPhone (2019): Alle Modelle sollen Triple-Kamera erhalten

Schon zuvor hieß es in der Gerüchteküche, dass Apple bei der iPhone-Generation für 2019 auf eine Triple-Kamera setzt. Bislang gab es allerdings nur Hinweise darauf, dass beim größten der Modelle drei Linsen auf der Rückseite verbaut sein werden. Anscheinend könnten aber auch die anderen eine solche Kamera erhalten.

Der für gewöhnlich zuverlässige Leak-Experte Steve Hemmerstoffer hat auf Twitter Informationen geteilt, die er in Erfahrung gebracht hat. Demnach soll Apple alle drei für 2019 geplanten iPhones mit einer Triple-Kamera ausstatten. Das würde auch den Nachfolger des günstigen iPhone Xr einschließen. Allerdings soll der Hinweis von einer "noch nicht bestätigten Quelle" stammen. Ihr solltet das Gerücht also mit Vorsicht genießen.

Unterschiedliche Bildsensoren?

Selbst wenn alle Modelle des iPhone 2019 eine Triple-Kamera erhalten, bleibt unklar, ob sie auch eine identische Fotoqualität liefern. Es ist gut möglich, dass Apple in den teureren Ausführungen hochwertigere Bildsensoren verbaut, die für mehr Details und bessere Farben sorgen.

Was alle drei Modelle wohl nicht gemeinsam haben werden, ist das Material für die Rückseite: Nur die Nachfolger des iPhone Xs und iPhone Xs Max sollen hier auf mattes Glas setzen. Der günstige Ableger allerdings nicht. Welches Material hier zum Einsatz kommt, hat Hemmerstoffer allerdings nicht erwähnt.

Erst im Herbst 2019 dürften die neuen iPhone-Modelle erscheinen. Bis dahin hat Apple noch reichlich Zeit, um am Design und an der Ausstattung der Smartphones zu arbeiten. Nicht jedes Feature, das in den Prototypen verbaut ist, muss es letztendlich auch in die Serienmodelle schaffen.