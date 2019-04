Macht das iPhone 2019 Super-Selfies?

Wenn es nach dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo geht, bieten die iPhones für 2019 besonders im Sektor "Kamera" Neuerungen. Die kommenden iOS-Smartphones könnten viel bessere Selfies als ihre Vorgänger machen. Auch die Hauptkameras sollen eine größere Überarbeitung erhalten.

Kuo zufolge schraubt Apple bei der Frontkamera an mehreren Stellen, berichtet 9to5Mac. So soll die Linse im iPhone 2019 aus fünf statt vier Elementen bestehen. Außerdem soll sie mit 12 MP auflösen. Zum Vergleich: Aktuell verbaut Apple in seinen Smartphones eine Selfie-Kamera, die mit 7 MP auflöst. Mit der kommenden Generation könntet ihr demnach Selbstporträts machen, die über einen deutlich höheren Detailgrad verfügen. Alle drei kommenden Modelle erhalten die neue Kamera angeblich auf der Vorderseite.

Zwei iPhone-Modelle mit Triple-Kamera

Die Frontkamera-Vorhersage ist für Kuo wohl noch nicht genug: Laut dem Analysten werden das 5,8-Zoll- und das 6,5-Zoll-iPhone für 2019 wohl eine Triple-Kamera erhalten. Schon zuvor deuteten Gerüchte diese Ausstattung an. Bei einer Linse soll es sich um ein Ultraweitwinkel-Modul von Sony handeln, das mit 12 MP auflöst. Die zwei übrigen Objektive dürften ein Ultraweitwinkel und ein Tele-Zoom sein.

Mittlerweile setzen viele Hersteller auf eine Kamera mit drei Objektiven – daher wäre dieser Schritt auch bei Apple denkbar. Bei den genannten Modellen mit Triple-Kamera handelt es sich vermutlich um die Nachfolger des iPhone Xs und iPhone Xs Max. Für den Erben des iPhone Xr plant Apple aber offenbar nur mit einer Dualkamera. Ob der Analyst damit richtig liegt, erfahren wir wohl erst im September, wenn die iPhones 2019 voraussichtlich präsentiert werden.