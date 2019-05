iPhone 2019: Diese Triple-Kamera ist einfach nicht zu übersehen

Apple rüstet auf: Die iPhones für 2019 erhalten angeblich eine Triple-Kamera. Gerüchten zufolge hat sich der Hersteller beim Design wohl vom Huawei Mate 20 Pro inspirieren lassen. Allerdings wirkt die Hauptkamera auf Bildern sehr auffällig.

Wie die Nachfolger von iPhone Xs und iPhone Xs Max womöglich aussehen, hat uns schon ein älteres Gerücht verraten. Nun sind allerdings neue Fotos aufgetaucht, die beide kommenden Top-Modelle in dem gleichen Look präsentieren. Die Triple-Kamera auf der Rückseite ist dabei in einem sehr groß ausfallenden Quadrat verbaut, das sehr schnell ins Auge fällt.

Drei auf euch gerichtete Augen

Anscheinend stammen die Bilder zum iPhone 2019 von einem Hüllen-Hersteller. Und der hat für sein Case eine vielleicht nicht ganz ideale Idee gehabt: Alle drei Kamera-Linsen sind auf der Abbildung von einem hellen Ring umgeben. Dadurch wirken die Objektive noch größer und haben beinahe Ähnlichkeiten mit drei Augen, die euren Blick erwidern. Allerdings tauchen die Kamera-Ringe auch auf anderen Abbildungen auf.

Es ist fraglich, ob sich Apple wirklich für das große Quadrat bei der Triple-Kamera entscheidet. Womöglich stammt diese Optik noch von einem Prototyp, den das Unternehmen längst wieder verworfen hat. Um sich auf das finale Design festzulegen, hat das Unternehmen noch etwas Zeit: Voraussichtlich präsentiert Tim Cook alle Ausführungen des iPhone 2019 erst im September.

Auch der Nachfolger des günstigeren iPhone Xr soll einen ähnlichen Design-Weg wie die teureren Ausführungen gehen: Die Dual-Kamera ist Bildern zufolge in einem schwarzen Rechteck angeordnet, das aber wohl etwas schmaler ausfällt.