Ein merkwürdiger Fehler in iOS 26 sorgt aktuell für Verwunderung: Fotos, die ursprünglich von Android-Smartphones stammen, sind auf iPhones teilweise mit einem auffälligen Rotstich versehen.

Auf Reddit macht aktuell ein kurioser iPhone-Bug die Runde. Dort schildern Betroffene, dass mit Android-Handys aufgenommene Bilder zwar in der Vorschau korrekt angezeigt werden, beim Öffnen jedoch wie von einem roten Schleier überzogen sind. Der Fehler trete nur beim Vergrößern auf – beim Durchscrollen der Galerie wirkten die Fotos noch völlig normal. Ursache scheint ein Darstellungsproblem der Fotos-App in iOS 26, die offenbar fälschlicherweise einen Farbfilter erkennt.

Android-Fotos und iPhone: Keine perfekte Kombi?

Was genau hinter dem Bug steckt, ist noch nicht abschließend geklärt. Alle bekannten Fälle betreffen aber Fotos, die nicht mit dem iPhone selbst aufgenommen wurden. Es ist daher gut möglich, dass bestimmte Farbprofile von Android-Geräten unter iOS 26 nicht korrekt interpretiert werden. Der Fehler scheint nicht flächendeckend aufzutreten – sorgt aber für reichlich Verwirrung in der Community.

So bringt ihr eure Bilder wieder in Form

So ärgerlich der Bug auch ist – die Lösung ist zum Glück einfach: Öffnet das betroffene Foto, tippt auf "Bearbeiten" und anschließend auf "Zurücksetzen". Damit wird der vermeintliche Filter entfernt und das Bild erscheint wieder in den ursprünglichen Farben. Der Fehler lässt sich also mit wenigen Handgriffen beheben. Bis Apple ein entsprechendes Update liefert, bleibt dieser Workaround der schnellste Weg zurück zum Original.

Nicht enthalten ist ein entsprechender Bugfix offenbar im Update auf iOS 26.2, das Apple vor wenigen Tagen ausgerollt hat. Gründe die Aktualisierung zu installieren, gibt es doch dennoch. Unter anderem die neue Live-Übersetzung für AirPods und diverse Patches, die euer iPhone sicherer machen.

