Schlechte Nachrichten für alle, die schon vom faltbaren iPhone träumen: Apple soll den Start des sogenannten iPhone Fold nach hinten geschoben haben – und zwar deutlich. Statt wie bisher erwartet 2026, soll das neue Gerät nun erst 2027 erscheinen. Grund dafür ist offenbar nicht die Technik, sondern das Design.

Laut einem Bericht der japanischen Investmentbank Mizuho Securities, den The Elec zitiert, hat sich Apple noch nicht endgültig auf das Design des iPhone Fold festgelegt. Besonders beim Scharnier – einem der entscheidenden Bauteile eines Foldables – gibt es noch offene Fragen. Beim Display ist man dagegen schon weiter: Das Innen-Panel soll 7,58 Zoll groß sein, während das äußere Display 5,38 Zoll misst.

Weniger Panels, längere Wartezeit

Neben den Designfragen hat Apple offenbar auch die Produktionsplanung angepasst. So soll die ursprünglich erwartete Display-Produktion von 13 Millionen Einheiten auf neun Millionen reduziert worden sein.

Selbst wenn der Konzern den Marktstart 2026 doch noch schafft, wäre die erste Charge wohl stark begrenzt. Eine vorsichtige Strategie also, die typisch für Apple ist, wenn neue Produktkategorien anstehen.

Und die Verschiebung ergibt in einem Punkt sogar Sinn: 2027 ist gleichzeitig das Jubiläumsjahr des iPhones. Zum 20. Geburtstag könnte Apple also gleich doppelt feiern – mit einem runden Datum und einem völlig neuen Gerätetyp.

Apples Pläne für iPhone 18 und 19

Der neue Zeitplan betrifft auch die kommenden iPhone-Generationen. Laut Bericht soll die iPhone-18-Serie in zwei Wellen erscheinen: Die Modelle iPhone 18 Air, 18 Pro und 18 Pro Max sollen schon im Herbst 2026 starten, während das iPhone 18 und das kompaktere 18e erst im Frühjahr 2027 folgen. Das Foldable könnte dann als besonderes Mitglied dieser Generation vorgestellt werden – vielleicht sogar als "iPhone 18 Ultra".

Schon in Arbeit ist außerdem die nächste Generation: das iPhone 19. Dieses Modell soll als Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Bestehen der iPhone-Reihe erscheinen und wohl einige technische und optische Überraschungen bieten. Parallel dazu plant Apple laut Mizuho Securities, den Preis für das zweite faltbare iPhone – also das Nachfolgemodell des Fold – zu senken, das voraussichtlich im Herbst 2028 folgt.

Mit anderen Worten: Apple nimmt sich Zeit, um den Falt-Start perfekt zu machen – und nutzt das Jubiläumsjahr 2027 offenbar als Bühne für etwas ganz Besonderes.

